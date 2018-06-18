Экономика

14:12 18.06.2018

ДТЭК за 5 мес. увеличил отпуск электроэнергии на 12,1%

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ДТЭК за 5 мес. увеличил отпуск электроэнергии на 12,1%

 Теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" в январе-мае 2018 года увеличили отпуск электроэнергии на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 13,5 млрд кВт-ч, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в частности, отпуск работающих на углях газовой группы ТЭС возрос на 21,7% – до 11,5 млрд кВт-ч, тогда как антрацитовые ТЭС снизили объемы отпускаемой электроэнергии почти на 30% – до 2 млрд кВт-ч.

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В пресс-службе отметили, что компания увеличивает производство электроэнергии из украинского угля за счет проекта по переводу двух блоков Приднепровской ТЭС на газовый уголь (завершен в конце 2017 года), а также повышенной загрузки других своих ТЭС на газовом угле.

"ТЭС ДТЭК работают в необходимом для энергосистемы режиме и при этом показывают очень хорошую динамику производства электроэнергии из угля марки "Г". Приятно видеть, что реализованный нами проект на Приднепровской ТЭС не только помогает снижать объемы импорта угля в страну, но и создает предпосылки для наращивания собственной добычи в Украине", - отметил директор по генерации электроэнергии "ДТЭК Энерго" Сергей Куриленко.

В планах ДТЭК Энерго – до конца 2018 года завершить перевод еще двух блоков Приднепровской ТЭС с антрацита на газовый уголь, что позволит станции обеспечивать необходимый объем производства электроэнергии без использования антрацита.

Как сообщалось, отпуск электроэнергии ДТЭК по итогам января-марта-2018 возрос на 0,8% (на 77,4 млн кВт-ч) – до 10 млрд 151,8 млн кВт-ч. В т.ч. отпуск э/э возобновляемыми источниками ДТЭК возрос на 18,7% (на 32,5 млн кВт-ч) – до 206,2 млн кВт-ч.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #электроэнергия #тэс #дтэк
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