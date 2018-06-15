"Укрзализныця" и зерновики договорились о закрытии ряда зерновых станций

ПАО "Укрзализныця" вместе с Европейской бизнес ассоциацией (EBA) и основными участниками аграрного бизнеса определили пути оптимизации структуры логистики зерновых грузов, сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Учитывая мнение всех участников рынка, из 177 станций по погрузке зерна, деятельность которых, по мнению специалистов "Укрзализныци", целесообразно оптимизировать путем их реструктуризации, санации, временного или полного закрытия для грузовых операций, в перечне осталось 99 станций", - сказал он во время встречи с представителями EBA.

В частности, полностью будут закрыты 27 станций для грузовой работы, 41 станция будет закрыта для грузовой работы с июля по декабрь 2018 году с последующим восстановлением, при условии наличия заявок на среднедневные погрузки/разгрузки пяти вагонов в сутки на срок не менее трех месяцев.

Кроме того, 24 станции будут закрыты для грузовой работы с июля по декабрь 2018 году с последующим восстановлением при условии наличия заявок на среднедневную погрузку/разгрузку 10 вагонов в сутки на срок не менее шести месяцев. Также семи станциям, которые имеют отрицательный финансовый результат, предлагается предоставить возможность в течение нескольких месяцев увеличить количество среднедневной загрузки вагонов и выйти на безубыточную деятельность.

Как уточнил Е.Кравцов, работа исключенных станций будет дополнительно проанализирована и в случае изменения показателей их деятельности, они будут представлены на процедуру реорганизации.

По его мнению, принятое решение увеличит объемы перевозок и будет способствовать инвестированию в модернизацию мощностей по хранению зерновых.