Экономика

11:21 15.06.2018

МЭРТ намерен создать институт госинспекторов по вопросам интеллектуальной собственности

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МЭРТ намерен создать институт госинспекторов по вопросам интеллектуальной собственности

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) намерено до 20 августа этого года отработать вопрос создания института государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности.

Соответствующее решение было принято на первом заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности 14 июня, говорится в обнародованных на сайте МЭРТ материалах.

Согласно докладу, представленному заместителем главы ведомства Михаилом Титарчуком, финансирование такого института предусматривается за счет штрафов за нарушения авторских прав.

Как отмечается в докладе, госинспекторы имеют право проводить плановые и внеплановые проверки для выявления нарушений в области интеллектуальной собственности. Помимо этого, законодательство возлагает на них функцию привлечения к административной ответственности – через оформление админпротоколов и направления их в суд. В случае выявления признаков уголовных правонарушений госинспектор направляет соответствующие материалы правоохранительным органам.

Однако на сегодня такого института в Украине нет, что вынуждает субъекты права интеллектуальной собственности в случае нарушений обращаться в суд, указывается в материалах доклада.

При этом в докладе подчеркивается необходимость такого шага в контексте "Специального доклада 301" Офиса торгового представителя США.

Кабмин создал Совет по вопросам интеллектуальной как консультативно-совещательный орган 7 февраля 2018 года.

Теги: #госинспектор #собственность #интеллект #мэрт
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