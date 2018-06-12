Экономика

16:14 12.06.2018

Предприятия "Нафтогаза Украины" за 5 мес. уплатили в госбюджет 53,5 млрд грн

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Предприятия "Нафтогаза Украины" за 5 мес. уплатили в госбюджет 53,5 млрд грн

 НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-мае 2018 года уплатили в государственный бюджет 53,5 млрд грн налогов.

По данным пресс-службы НАК, поступления от группы составили 18,4% общих доходов госбюджета за пять месяцев.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2017 году уплатили в государственный бюджет 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #бюджет #поступления
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