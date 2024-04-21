Дипломатія

17:00 21.04.2024

В Києві відсвяткували всесвітній день мальбека

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17 квітня 2024 року Посольство Аргентинської Республіки в Україні з нагоди Всесвітнього дня Мальбека організувало у київському Le Silpo дегустації аргентинських вин сорту Мальбек.

Відкрила презентацію Надзвичайний та Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні пані Елена Летісія Тереса Мукусінскі.

Історія Мальбека дивовижна: народжений у Франції, він не зміг стати популярним на батьківщині і перемістився на інший континент, в Аргентину, де нарешті отримав заслужене визнання і загальну любов.

Цей сорт винограду був завезений до Аргентини у 1853 році французьким агрономом Мішелем Еме Пуже (1821-1875), якого запросив очолити агрономічне господарство у Мендосі Домінго Фаустіно Сарм´єнто-аргентинський політичний діяч, майбутній Президент  Аргентинської Республіки. Проект про їх заснування був представлений на розгляд місцевої законодавчої асамблеї 17 квітня 1853 року, що й стало точкою відліку нової історії Мальбека.

Після холодної зими 1956 року, коли більше ніж 75% лози Мальбека в Європі загинуло, Аргентина стала основним регіоном, де культивується цей сорт винограду, а вино Мальбек стало свого роду візитною карткою країни.

У 2011 році організація Wines of Argentina оголосила 17 квітня Всесвітнім днем Мальбека, щоб популяризувати Мальбек і аргентинські вина на світовому ринку.

6 січня 1992 року між Україною та Аргентиною було встановлено дипломатичні відносини. Аргентинське посольство в Україні відкрилося у травні 1993 року.

Джерело: Diplomatic News

Теги: #аргентина #мальбек

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