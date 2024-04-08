Дипломатія

18:15 08.04.2024

Естонія та Люксембург зробили нові внески в ІТ-коаліцію для України

2 хв читати
Естонія та Люксембург зробили нові внески в ІТ-коаліцію для України

У Люксембурзі відбулося друге засідання керівної групи ІТ-коаліції, на якій зібралися представники одинадцяти країн-учасниць, семи країн-спостерігачів, ЄС і НАТО.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, під час зустрічі учасники ознайомилися зі статусом поточних закупівель і пріоритетів на 2024 рік. Окрім того, учасники та спостерігачі коаліції працювали над дорожньою картою для планування закупівель у 2024 році та наступних роках. У відомстві зазначили, що ця дорожня карта дає змогу краще координувати та планувати внески учасників.

"Я вдячна учасникам коаліції за те, що продовжують нас підтримувати. Всі внески допомагають закривати критичні потреби наших військових та нашої ІТ-інфраструктури. Запрошую більше країн доєднуватися до нашої ініціативи та не зупинятися у підтримці України. Внески, швидка закупівля і поставки – те, чого ми зараз потребуємо найбільше", - звернулася до учасників засідання заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра оборони Естонії з планування політики Туулі Дунетон зазначила, що ІТ-коаліція є важливою частиною підтримки, оскільки вона допомагає зміцнити технологічну перевагу України на полі бою.

"Я рада зазначити, що ми зробили крок вперед у заповненні прогалин у здатностях України через ІТ-коаліцію. В найближчий час можемо очікувати, що до нас приєднаються ще більше країн, а також на додаткові внески та перші поставки обладнання для України", - сказала вона.

Національний директор з питань озброєння Люксембургу полковник Гі Гоффман зазначив, що з часу останньої зустрічі керівної групи в лютому, вдалося прискорити процеси закупівель.

"Ми розмістили перші замовлення і перші поставки вже в дорозі. Технології можуть змінювати гру і мати прямий вплив на операції. Саме тому ІТ-коаліція та її діяльність важлива, і тому ми продовжуємо запрошувати країни приєднатися", - підсумував він.

Керівна Група ІТ-коаліції створила чотири тематичні експертні групи для обміну експертизою. Кілька країн, зокрема Естонія та Люксембург, оголосили про подальші фінансові внески до коаліції.

ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, що зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки

Теги: #люксембург

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:28 19.03.2024
Міноборони України про зустріч "Рамштайн": Люксембург приєднується до артилерійської коаліції і закуповує дрони для України

Міноборони України про зустріч "Рамштайн": Люксембург приєднується до артилерійської коаліції і закуповує дрони для України

16:34 19.03.2024
Люксембург висловив зацікавленість у реконструкції Криворізького району - Шмигаль

Люксембург висловив зацікавленість у реконструкції Криворізького району - Шмигаль

20:11 29.01.2024
Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу посилення санкцій проти РФ

Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу посилення санкцій проти РФ

15:04 16.01.2024
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу фінансову допомогу Україні

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Люксембургу фінансову допомогу Україні

15:16 31.10.2023
ТЧХУ поділилося досвідом будівництва прихистків для внутрішньо переміщених осіб на конференції в Люксембурзі

ТЧХУ поділилося досвідом будівництва прихистків для внутрішньо переміщених осіб на конференції в Люксембурзі

07:50 24.04.2023
Рада ЄС із закордонних справ обговорить у Люксембургу ситуацію в Україні

Рада ЄС із закордонних справ обговорить у Люксембургу ситуацію в Україні

14:12 12.03.2023
В Україну від Люксембургу направлено 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги - посольство

В Україну від Люксембургу направлено 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги - посольство

09:30 04.02.2023
"ArcelorMittal Кривий Ріг" щодня втрачає від війни понад $ 1 млн, але вірить в Україну - віцепрезидент ArcelorMittal

"ArcelorMittal Кривий Ріг" щодня втрачає від війни понад $ 1 млн, але вірить в Україну - віцепрезидент ArcelorMittal

13:07 31.01.2023
Україна має п'ять пріоритетів екстреного відновлення на $17 млрд у 2023р.

Україна має п'ять пріоритетів екстреного відновлення на $17 млрд у 2023р.

19:00 12.01.2023
Зеленський та прем'єр Люксембургу обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії

Зеленський та прем'єр Люксембургу обговорили спільні кроки щодо протидії російській агресії

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Швейцарія планує провести конференцію щодо України в середині червня - ЗМІ

Глави МЗС України та Японії обговорили шляхи просування української Формули миру

Посли країн ЄС у понеділок продовжать обговорення обмежень на український аграрний імпорт

USAID надало Україні генератори, теплоенергетичні когенераційні установки та машини екстреної допомоги

Генконсульство України в Торонто відправило генератори в Харківську область - Ніколенко

Данія працює над новим пакетом військової допомоги для України - зустріч глав МЗС

Посол Корнійчук подякував меру Тель-Авіва за підтримку проукраїнських акцій

Італія прийняла понад 180 тис. українців, які рятуються від війни, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - посол

Кулеба: завдання номер один - повернення українсько-індійських відносин до довоєнного рівня

Посли G7 слідкують за відбором нового керівництва ВККС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА