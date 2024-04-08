Естонія та Люксембург зробили нові внески в ІТ-коаліцію для України

У Люксембурзі відбулося друге засідання керівної групи ІТ-коаліції, на якій зібралися представники одинадцяти країн-учасниць, семи країн-спостерігачів, ЄС і НАТО.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, під час зустрічі учасники ознайомилися зі статусом поточних закупівель і пріоритетів на 2024 рік. Окрім того, учасники та спостерігачі коаліції працювали над дорожньою картою для планування закупівель у 2024 році та наступних роках. У відомстві зазначили, що ця дорожня карта дає змогу краще координувати та планувати внески учасників.

"Я вдячна учасникам коаліції за те, що продовжують нас підтримувати. Всі внески допомагають закривати критичні потреби наших військових та нашої ІТ-інфраструктури. Запрошую більше країн доєднуватися до нашої ініціативи та не зупинятися у підтримці України. Внески, швидка закупівля і поставки – те, чого ми зараз потребуємо найбільше", - звернулася до учасників засідання заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра оборони Естонії з планування політики Туулі Дунетон зазначила, що ІТ-коаліція є важливою частиною підтримки, оскільки вона допомагає зміцнити технологічну перевагу України на полі бою.

"Я рада зазначити, що ми зробили крок вперед у заповненні прогалин у здатностях України через ІТ-коаліцію. В найближчий час можемо очікувати, що до нас приєднаються ще більше країн, а також на додаткові внески та перші поставки обладнання для України", - сказала вона.

Національний директор з питань озброєння Люксембургу полковник Гі Гоффман зазначив, що з часу останньої зустрічі керівної групи в лютому, вдалося прискорити процеси закупівель.

"Ми розмістили перші замовлення і перші поставки вже в дорозі. Технології можуть змінювати гру і мати прямий вплив на операції. Саме тому ІТ-коаліція та її діяльність важлива, і тому ми продовжуємо запрошувати країни приєднатися", - підсумував він.

Керівна Група ІТ-коаліції створила чотири тематичні експертні групи для обміну експертизою. Кілька країн, зокрема Естонія та Люксембург, оголосили про подальші фінансові внески до коаліції.

ІТ-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу, що зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки