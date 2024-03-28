Дипломатія

21:26 28.03.2024

Посли G7 слідкують за відбором нового керівництва ВККС

1 хв читати

Нове керівництво Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) має бути доброчесним і незалежним, ідеться в повідомленні італійського головування в Групі підтримки послів G7 у Києві, опублікованому соцмережі Х у четвер.

"Посли G7 уважно стежать за новинами Вищої кваліфікаційної комісії суддів і закликають до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним. Просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади та інвестицій приватного сектору", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 27 березня ВККС задовольнила заяву голови комісії Романа Ігнатова про звільнення його з посади члена комісії за власним бажанням. Він очолював комісію з 6 червня 2023 року.

Теги: #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 28.03.2024
Посли G7 стежать за відбором нового керівництва ВККС

Посли G7 стежать за відбором нового керівництва ВККС

20:12 15.03.2024
Лідери G7 виступили із заявою: Якщо Іран поставить РФ балістичні ракети, ми швидко відреагуємо з новими та суттєвими заходами

Лідери G7 виступили із заявою: Якщо Іран поставить РФ балістичні ракети, ми швидко відреагуємо з новими та суттєвими заходами

22:08 27.02.2024
Посли G7 вітають призначення Павлущика головою НАЗК

Посли G7 вітають призначення Павлущика головою НАЗК

19:29 24.02.2024
Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

Ви знаєте, що нам потрібно, і що це потрібно вчасно - Зеленський лідерам країн G-7

18:40 21.02.2024
Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи БЕБ - ЗМІ

Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи БЕБ - ЗМІ

22:01 20.02.2024
Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в онлайн-форматі 24 лютого

18:15 20.02.2024
24 лютого відбудеться засідання лідерів G7 у зв’язку з другою річницею російської агресії проти України

24 лютого відбудеться засідання лідерів G7 у зв’язку з другою річницею російської агресії проти України

07:07 08.02.2024
G7 має намір обмежити використання Росією "тіньового флоту" суден для транспортування нафти

G7 має намір обмежити використання Росією "тіньового флоту" суден для транспортування нафти

15:26 07.02.2024
Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

Глава СБУ на зустрічі з послами країн G7: Незалежність ЗМІ має бути забезпечена на 100%, не допущу порушень цього принципу демократії

20:12 31.01.2024
Шмигаль обговорив із послами країн "Великої сімки" подальшу фінансову підтримку України

Шмигаль обговорив із послами країн "Великої сімки" подальшу фінансову підтримку України

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Україну та Ізраїль обʼєднують спільні вороги, - посол Корнійчук

Глава МЗС України вперше за 7 років відвідає цього тижня Індію

У посольстві Пакистану відбулася урочиста церемонія підняття прапора з нагоди національного Дня Пакистану

Болгарія до 1 квітня призупинить прийом документів на короткострокові візи

У Києві відбувся урочистий Іфтар з нагоди відзначення Рамадану та Дня Пакистану

Клименко обговорив із послом Словаччини питання двостороннього співробітництва - МВС

Заступник посла Іспанії та заступник міністра довкілля України обговорили співпрацю для поширення інформації про екоцид в Україні

Передача 16-ї партії гуманітарної допомоги з Індії в Україну

У Брюсселі презентували міжнародну платформу бізнесу та громадськості Ukraine Facility Platform

Юні спортсмени проєкту Olympic Dreams отримали дзюдогі від Всеяпонської федерації дзюдо за участі посла Японії в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА