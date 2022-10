Під час нашої останньої транзакції на міжнародному ринку капіталу ми побачили ціну goodwill, який ми заробили протягом останніх років

Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом

‘Wake me up when September ends’ найулюбленіша пісня Green Day нашого офісу з управління боргом через те, що пік виплат за єврооблігаціями традиційно припадає на вересень і зазвичай рефінансування таких суттєвих погашень - це виклик. В цьому році ми спокійно пройшли вересень, адже більшість інвесторів погодилась на запропоновану нами пропозицію відкласти платежі не тільки за нашими єврооблігаціями із погашенням в цьому та наступному роках, але і за всіма випущеними та гарантованими державою єврооблігаціями на загальну суму близько 21,1 млрд доларів США.

Ми почали цю масштабну операцію з управління державним боргом в липні цього року. До останнього ми сподівались, що зможемо здійснювати великі валютні платежі без загрози фінансування всіх пріоритетних видатків бюджету в період військового стану. Проте скорочення валютної ліквідності уряду, повільніші, ніж ми очікували, надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів, швидке зменшення валютних резервів НБУ, а також фідбек, який ми отримували від наших міжнародних інвесторів, стали основними причинами нашої пропозиції інвесторам змінити умови випуску всіх українських єврооблігацій та ВВП-варрантів.

Приватний та публічний сектор виступили єдиним фронтом підтримки України - наша пропозиція інвесторам була скоординованою з оголошеною пропозицією з боку країн G7 - членів Паризького клубу про зупинку платежів з обслуговування державного боргу до кінця 2023 року з можливістю продовжити зупинку платежів ще на один рік. Переговори проведені нашою командою призвели до узгодження підходу приватного та публічного секторів, які рідко одностайні в своїй позиції.

Що змінилось в умовах єврооблігацій в результаті транзакції, яку ми успішно провели в серпні? Строки погашення всіх 13-ти серій єврооблігацій продовжено на 2 роки і купонні платежі, які припадають на наступні два роки відстрочуються до кінця дії 2-річного періоду. За цим відстроченим доходом нараховуються відсотки в розмірі відповідної договірної ставки до кінця періоду відстрочки. У цей час відстрочений купон та відповідні нараховані відсотки виплачуються готівкою або капіталізуються (додаються до основної суми відповідних єврооблігацій) на вибір України.

Крім змін умов випуску єврооблігацій нам вдалось внести зміни в умови випуску деривативних інструментів, випущених під час реструктуризації в 2015 році, - ВВП-варрантів. Завдяки змінам, за які проголосували приблизно 93% держателів цих інструментів, нам вдалось зменшити обмеження на виплати за державними деривативами з 1% на 0,5% від ВВП в 2025 році – рік, коли сума виплат розраховується на базі показників зростання ВВП в 2023 році. Інвестори погодились, що Україна не має переплачувати за статистичне зростання економіки, яка буде тільки оговтуватись від економічного шоку, що виник внаслідок військової агресії рф. Крім того, Україна отримає можливість викупити/скасувати ВВП-варранти повністю або частково за ціною, що дорівнює умовній сумі викуплених варрантів в період з серпня 2024 по серпень 2027 року.

Під час цієї транзакції ми побачили ціну goodwill, який ми заробили протягом останніх років систематичної та відкритої роботи з інвестиційним співтовариством, що зазвичай неможливо оцінити. Підтримка України з боку інвесторів була просто вражаюча – окрім висловленої готовності брати участь у відбудові України інвестиційні фонди, головним завданням яких, як правило, є примноження капіталу, погодилися на відсутність оплати за зміну умов випуску єврооблігацій, що зазвичай є необхідною умовою проведення подібних транзакцій. Розуміння того, що наші інвестори поділяють з нами спільні цінності та ставлять їх вище за короткотермінове отримання прибутку, надихає нас готуватись до наступних ринкових транзакцій та скоріше повернутись на ринок, як тільки перемога цінностей над варварством буде отримана нами на військовому фронті.