Колонки

15:27 17.08.2021

Автор: ДМИТРИЙ ВИДСОТА

Украина приняла Стратегию экономической безопасности – какие изменения ожидают инвесторов

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Украина приняла Стратегию экономической безопасности – какие изменения ожидают инвесторов

Дмитрий Видсота, управляющий партнер юридической компании Robinson Patman

 

Президент Украины ввел в действие Стратегию экономической безопасности Украины на период до 2025 года, утвержденную ранее Советом Национальной Безопасности и Обороны Украины.

Стратегия впервые в истории Украины закладывает действенный фундамент для формирования государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности и дает подробную оценку ее ключевым составляющим: финансовой, производственной, внешнеэкономической, макроэкономической, инвестиционной и инновационной безопасности. В разрезе каждой из этих составляющих Стратегия определяет основные вызовы, цели, а также задачи и меры по их реализации.

Среди ключевых задач, определенных Стратегией экономической безопасности Украины, выделяют приоритетное развитие промышленности на основе расширения внутреннего и внешних рынков сбыта промышленной продукции, произведенной в Украине, повышение ее конкурентоспособности (с особым акцентом на производство высокотехнологичных товаров, таких как воздушные и космические летательные аппараты), совершенствование процедур проведения расследований в сфере торговой защиты (антидемпинговых, антисубсидиционных и специальных / защитных расследований), введение регулярного мониторинга состояния конкурентной среды на украинских рынках.

Особое внимание в Стратегии уделено внедрению национальных стандартов, гармонизированных с европейскими энергетическими и экологическими стандартами, совершенствованию санкционной политики для увеличения эффективности воздействия на объект применения санкций и минимизации ущерба для национальных интересов Украины.

Стратегия экономической безопасности Украины предполагает уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес, расширение международных торгово-экономических связей, проведение активной политики по заключению соглашений о свободной торговле, пересмотр и расширение сферы действия действующих торговых соглашений, развитие сферы публичных закупок путем дальнейшего приведения системы публичных закупок Украины в соответствие со стандартами ЕС.

Стратегия также предусматривает внедрение отдельной системы управления и организации экономических процессов на территории Донецкой и Луганской областей, а также внедрение системы оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность, предотвращение концентрации иностранного капитала в сферах, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности Украины.

Украина уже разрабатывает законодательную базу для оценки иностранных инвестиций. В январе 2021 года Кабинет Министров Украины одобрил законопроект № 5011 «Проект Закона об осуществлении иностранных инвестиций в субъекты хозяйствования, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности Украины», который предусматривает процедуру оценки воздействия иностранных инвестиций на национальную безопасность Украины.

Законопроект № 5011 закрепляет перечень сделок, которые подлежат проверке, устанавливает порядок проведения проверки (включая требования о представлении документов и сроки их рассмотрения) и перечень видов деятельности, которые подлежат такой проверке. К ним, в частности, относятся: деятельность в сферах использования ядерной энергии, обращения с радиоактивными отходами, оружия и боеприпасов, исследования авиации и космоса, оказания услуг естественным монополистам, добычи полезных ископаемых.

Упомянутый Законопроект в настоящее время ожидает рассмотрения в Верховной Раде Украины в первом чтении.

 

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