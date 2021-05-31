Согласие Китая снизить выбросы парниковых газов спровоцировало рост мировых цен на сталь

Дмитрий Видсота, управляющий партнер юридической компании Robinson Patman

С конца 2015 года, когда лидеры наиболее развитых стран мира подписали Парижское соглашение о мерах по снижению содержания углекислого газа в атмосфере, климатическая тематика придает все новые импульсы мировой повестке устойчивого развития. Более 60 стран заявили о своей углеродной нейтральности к 2050 году – согласованному сроку, который, по мнению ученых, должен быть соблюден, чтобы избежать самой ужасной климатической катастрофы в истории человечества.

Государства, взявшие курс на углеродную нейтральность, уже начали работать в двух направлениях: сокращать выбросы CO₂ и других парниковых газов при производстве товаров и их транспортировке, а также компенсировать выбросы при помощи сторонних проектов.

Впрочем, еще до недавнего времени судьба Парижского соглашения была под большим вопросом из-за позиции самого крупного загрязнителя воздуха в мире – Китая. Подписавшие Парижское соглашение несколько десятков стран оставались в меньшинстве перед КНР, на которую в настоящее время приходится 30% мировых выбросов углекислого газа.

Китай отказывался подписывать Парижское соглашение в полном объеме на том основании, что он – будучи развивающейся экономикой – не должен нести такое же бремя сокращения выбросов, как развитые страны, загрязнение которых оставалось неконтролируемым на протяжении десятилетий.

Но в сентябре прошлого года китайский лидер Си Цзиньпин после длительных переговоров наконец подтвердил готовность КНР выполнять все основные условия Парижского соглашения.

Тогда же был согласован график перехода от нынешней модели экономики КНР (основанной на применении «грязных» энергоносителей и неконтролируемых выбросах парниковых газов в атмосферу) к «углеродной нейтральности». В соответствии с заключенными в сентябре прошлого года договоренностями Китай с 2021 года начинает глобальную трансформацию экономики, однако до 2030 года в рамках ранее утвержденных планов развития КНР уровень выбросов углекислого газа будет увеличиваться, а затем в течение последующих 30 лет снижаться. КНР планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году, на 10 лет позже других участников Парижского соглашения.

Тем не менее, до недавнего времени эксперты сомневались, что Китай уже в скором времени отважится на какие-либо решительные шаги в рамках заключенных договоренностей – и это несмотря на во многом декларативные заявления о планах по сокращению избыточных производственных мощностей, звучащие с высоких трибун в КНР с 2016 года. Но в мае текущего стало понятно, что Поднебесная достигла некоего негласного компромисса с экологическим «Парижским клубом» и готова к решительным действиям.

Первым шагом Китая стала – ни больше и не меньше – отмена с 1 мая текущего года возврата НДС на экспорт 146 видов металлопродукции. В том числе, с начала месяца китайские власти отменили для своих производителей возврат НДС в размере 13% на экспорт горячекатаного проката, катанки и арматуры. Параллельно с этим Китай снизил до нуля пошлины на импорт чугуна, лома и полуфабрикатов, которые используются в производстве стали.

Министерство финансов КНР ожидает, что эти меры позволят снизить стоимость импорта, увеличить объем импорта черных металлов и оказать давление на внутреннее производство стали, направляя отрасль к сокращению общего энергопотребления, способствуя трансформации и качественному развитию сталелитейной промышленности.

В планах КНР – сосредоточиться на сокращении производства «неэкологичной» стали на устаревших заводах с плохими экологическими показателями, чтобы обеспечить снижение производства стали в 2021 году. Об этом недавно заявили Национальная комиссия по делам развития и реформам КНР (NDRC) и Министерство промышленности и информатизации Китая (MIIT).

Напомню, что Китай является крупнейшим производителем стали в мире (в 2020 году китайские сталелитейщики увеличили производство стали на 7% по сравнению с 2019 годом – до 1,065 млрд т.). Соответственно, любое изменение государственной регуляторной политики КНР оказывает непосредственное влияние на мировые рынки.

В долгосрочной перспективе решение об отмене возврата НДС должно привести к уменьшению продаж дешевой «неэкологичной» стальной продукции на экспорт, а, следовательно, к сокращению объемов производства такой стальной продукции и увеличению объемов производства «углеродно нейтральной» стали. Очевидно, что кроме существенного уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу, такое решение будет стимулировать модернизацию процессов производства на заводах, положительно повлияет на экологическую ситуацию.

Но в краткосрочной перспективе такое решение уже спровоцировало панику на мировом рынке стали. Китайские экспортеры вынуждены увеличивать цены на сталь, что дает повод другим производителям стали увеличивать цены. В частности, в начале второй декады мая текущего года цена на турецкую арматуру выросла примерно на 100 USD/т – до более чем 750 USD/т FOB по сравнению с серединой апреля.

Очевидно, что в результате подорожания китайской стали доля ее продажи на экспорт существенно уменьшится, произойдет переориентация потребителей на мировом рынке стальной продукции. Однако, такие изменения неизбежны.

Важно понимать, что пример Китая далеко не единичен. Регуляторное давление на металлургическую промышленность во всем мире с каждым годом все возрастает – в том числе и в части требований к содержанию вредных веществ при производстве тонны того или иного металла.

И пока развивающиеся страны (в т.ч. Украина) стремятся получить как можно более дешевую сталь, в развитых странах все большее число потребителей отказывается от работы с поставщиками, деятельность которых сопряжена со значительными выбросами вредных веществ в атмосферу. Многие бренды в таких секторах экономики, как автомобилестроение, машиностроение, авиастроение, строительство, принимают на себя обязательства минимизировать углеродный след и достичь нулевых выбросов CO₂.

С такими вызовами по цепочке сталкиваются металлургические гиганты, которые вынуждены уже сегодня инвестировать миллиарды долларов в разработку и производство экологически чистой подукции, чтобы сохранить клиентскую базу. В результате крупнейшие металлургические компании мира (Nippon Steel, Sumitomo Metal Industries, Arcelor Mittal и др.) наряду с ограничениями усматривают в этом вызове новые возможности и делают ставку на инновационные методы выплавки металла и уже приступили к декарбонизации всей логистической цепочки.

Как видим, задача замедления глобального потепления постоянно усиливает политическую окраску вопросов, которые ранее рассматривались как сугубо экономические, влияет на мировые рынки и неизбежно становится частью бизнес-стратегии тех корпораций, которые видят свое будущее в XXI веке. В этом контексте принципиальное значение для будущего экономики Украины будет иметь позиция металлургов – национального бизнес-истеблишмент, его готовность соответствовать изменяющимся реалиям нового – «углеродно нейтрального» – мира.