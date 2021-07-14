IT-отрасль 2021: что происходит в Украине и мире

Андрей Яворский, вице-президент по стратегии и технологиям в GlobalLogic

В эпоху четвертой промышленной революции мир переходит из аналоговой парадигмы в цифровую. Люди все больше пользуются диджитал-решениями, поэтому вложения в IT увеличиваются. По данным Gartner, объем инвестиций в сферу вырастет глобально на 6% в 2021 году. Как это отразится на украинском IT-рынке и что происходит в мире и в Украине в IT в 2021 году – разберём в материале.

Что будет происходить в мире: глобальные тенденции

В 2015 году группа немецких ученых опубликовала в американском журнале Foreign Affairs статью The Fourth Industrial Revolution (Четвёртая промышленная революция). Это было первое публичное использование понятия, а уже в следующем, 2016 году, оно стало темой ежегодной встречи Всемирного экономического форума. Сегодня четвертая промышленная революция – наше настоящее.

Хотя цифровизация давно стала трендом, массовый переход на ремоут-режим сильно ускорил ее. Из-за последствий пандемии, глобально бизнесу приходится ускорить план цифровизации, как минимум, на пять лет. По прогнозам Gartner в этом году глобальные расходы на IT, связанные только с удаленной работой, составят 332,9 миллиарда долларов, что на 4,9% больше, чем в прошлом. В целом в IT-решения компании вложат около 3,9 триллиона долларов, что на 6,2% больше, чем в 2020. Самый большой рост прогнозируют в сегменте разработки программного обеспечения — инвестиции в него на 8,8% превысят показатели 2020 года.

Спрос на IT-услуги сейчас рекордно высок и даже превышает предложения на рынке. Только за последний год он увеличился на 11% во всем мире. Стремительный рост спроса на IT-решения увеличивает потребность в квалифицированных IT-инженерах. Согласно исследованию Evans Data, в мире уже более 24,5 миллиона IT-специалистов, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, IT-отрасль ощущает нехватку инженерных талантов. По данным консалтинговой компании Korn Ferry, к 2030 году дефицит специалистов в ключевых сферах в мире может достичь 85,2 миллиона, из которых более 4 миллионов – в ІТ-индустрии.

Реалии украинского IT

Количество специалистов в Украине выросло на 16% за прошлый год и в 2021 превысило 213 тысяч. Также растет и экспорт IT-услуг — он принес в украинскую экономику по итогам 2020 более $5 млрд и стал крупнейшей категорией экспорта услуг в стране с показателем доли в 8,3%. Всего в период 2016-2020 года благодаря IT Украина получила более $16 млрд экспортных поступлений в страну. Так, вклад IT с каждым годом увеличивается и помогает стране укреплять позиции на глобальном рынке технологий.

При этом с осени 2020 года в украинской IT-сфере фиксировали стремительный рост спроса на IT-специалистов. Если в декабре, по данным анонимной платформы поиска работы в IT Djinni, было открыто 16 тысяч позиций, то в мае 2021 этот показатель превысил 25 тысяч вакансий. В целом, за последние пять лет число предложений увеличилось на 30%, а специалистов – на 18%.

Индустрии не хватает квалифицированных специалистов, тогда как сложность IT-проектов и решений растет. Поэтому инженерам, чтобы оставаться востребованными на рынке, важно улучшать свои навыки, а компаниям – помогать им в этом. Ведь опытные специалисты могут решать комплексные задачи и эффективнее справляться с ними. По нашим данным, IT-бизнесу, чтобы оставаться конкурентным и продолжать стремительно развиваться, необходимо инвестировать в образование специалистов минимум 1,5% дохода. Это касается помощи в улучшении навыков как для опытных инженеров, так и начинающих.

Популярность технических специальностей растет – в 2020 году на ІТ-направления подались на 20% больше абитуриентов, чем два года назад. Но чтобы бывшие абитуриенты стали востребованными специалистами, необходимы совместные усилия как бизнеса, так и системы образования. С одной стороны, нужно обеспечить молодых специалистов фундаментальными знаниями, а с другой стороны – дать актуальные и востребованные бизнесом прикладные навыки.

Например, в рамках инициативы GlobalLogic Education в Украине мы сотрудничаем с 19 университетами-партнерами и открыли шесть учебных лабораторий. Так студенты могут получить практику в направлениях встраиваемых систем, машинного обучения и других востребованных рынком технологиях. Такие инициативы помогают и государству развивать IT-отрасль страны, ведь в планах правительства до 2025 года увеличить количество IT-специалистов до 450 тысяч, а также долю IT в экспорте услуг до 10%.

Развитие технологий – драйвер экономики

Технологии быстрее проникают в бизнес, а цифровизация и автоматизация стали необходимостью. Промышленная революция 4.0 помогает внедрять в производство инновации и меняет роль специалиста в процессах – машины выполняют задачи, а человек управляет ими. Согласно отчету Всемирного экономического форума (WEF), усиление автоматизации стимулирует бизнес вкладывать больше ресурсов в облачные технологии, машинное обучение и работу с данными. Появляются также новые востребованные профессии и меняются критерии к уже существующим. Так, например, сейчас от специалистов ожидают высоких аналитических способностей и умение работать с big data, а также строить архитектуру продукта и оперативно решать проблемы.

С развитием автоматизации в бизнесе у людей появится больше ресурсов и свободы для решения сложных стратегических задач, и они меньше будут вовлекаться в рутину. Технологии уже меняют реальность бизнеса и влияют на глобальную экономику, становясь ее драйвером. И украинская IT-индустрия развивается и делает свой большой вклад в цифровую трансформацию, укрепляя технологические позиции страны на мировой арене.