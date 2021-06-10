Энергетический сектор - ресурс для достижения целей Украины по сокращению выбросов CO2

Максим Тимченко, генеральный директор компании ДТЭК

Всемирный экономический форум (WEF) совместно с Офисом Премьер-министра Украины провели круглый стол по энергетике Украины. Более 35 генеральных директоров и топ-менеджеров мировых и украинских электроэнергетических организаций собрались обсудить Индекс энергетического перехода (Energy Transition Index) для Украины и изучить, как масштабирование возобновляемых источников энергии, модернизация сетей и повышение эффективности могут создавать ценность и одновременно ускорить энергетический переход Украины.

Индекс энергетического перехода (ETI) - является международно признанным инструментом оценки прогресса энергетического перехода в различных странах, дает возможность определить вызовы и найти уникальные решения для развития энергетической системы Украины. ETI оценивает 115 стран, среди которых Украина имеет положительную траекторию прогресса - в 2012-2021 годах общий балл Украины вырос на 7 пунктов и составляет 51,8 из 100 баллов.

ДТЭК, как член Всемирного экономического форума, приветствует привлечение международной экспертизы для разработки эффективных стратегий по развитию и трансформации энергетической системы страны и обеспечения вклада Украины в решение глобальных климатических проблем. Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, в дискуссии «Повышение эффективности за счет перехода к чистой энергии» отметил, что чрезвычайная ситуация с изменением климата стала определяющей тенденцией в мировом энергетическом секторе. Мир объединяется в противодействии климатическим вызовам и Украине нужно использовать свой огромный природный, научный и технологический потенциал для быстрой трансформации энергетического сектора и восстановления экономики.

«Завершив реформы рынка электроэнергии, создав стабильные и предсказуемые инвестиционные условия, наша страна сможет реализовать свой потенциал и стать лидером декарбонизации в Восточной Европе. Энергетический сектор — это ресурс для достижения целей по сокращению выбросов CO2 и реализации амбициозной климатической политики Украина. Присоединение Украины к ENTSO-E, развитие ВИЭ, повышение энергоэффективности, модернизация сетей – ключевые приоритеты в трансформации энергетического сектора» - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко

Согласно исследованию, Украина занимает 25-е место в мире по выбросам CO2. Более 40% выбросов CO2 в нашей стране приходится на энергетический сектор. Украина остается одной из наименее энергоэффективных стран Европы, с самой высокой энергоемкостью среди других членов Энергетического сообщества. В Украине доля зеленой энергии в энергопотреблении составляет 8%. Текущая Энергетическая стратегия Украины ставит цель - 17% к 2030 году и 25% к 2035 году. Достижение этих целей возможно только путем создания привлекательного инвестиционного климата для инвесторов в ВИЭ, последовательной государственной политики для обеспечения трансформации энергетического сектора.

Участники круглого стола отметили ключевые факторы, способствующие прогрессу Украины в энергетическом переходе: