Колонки

13:11 10.06.2021

Автор: МАКСИМ ТИМЧЕНКО

Энергетический сектор - ресурс для достижения целей Украины по сокращению выбросов CO2

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Энергетический сектор - ресурс для достижения целей Украины по сокращению выбросов CO2

Максим Тимченко, генеральный директор компании ДТЭК

 

Всемирный экономический форум (WEF) совместно с Офисом Премьер-министра Украины провели круглый стол по энергетике Украины. Более 35 генеральных директоров и топ-менеджеров мировых и украинских электроэнергетических организаций собрались обсудить Индекс энергетического перехода (Energy Transition Index) для Украины и изучить, как масштабирование возобновляемых источников энергии, модернизация сетей и повышение эффективности могут создавать ценность и одновременно ускорить энергетический переход Украины.

Индекс энергетического перехода (ETI) - является международно признанным инструментом оценки прогресса энергетического перехода в различных странах, дает возможность определить вызовы и найти уникальные решения для развития энергетической системы Украины. ETI оценивает 115 стран, среди которых Украина имеет положительную траекторию прогресса - в 2012-2021 годах общий балл Украины вырос на 7 пунктов и составляет 51,8 из 100 баллов. 

ДТЭК, как член Всемирного экономического форума, приветствует привлечение международной экспертизы для разработки эффективных стратегий по развитию и трансформации энергетической системы страны и обеспечения вклада Украины в решение глобальных климатических проблем. Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, в дискуссии «Повышение эффективности за счет перехода к чистой энергии» отметил, что чрезвычайная ситуация с изменением климата стала определяющей тенденцией в мировом энергетическом секторе. Мир объединяется в противодействии климатическим вызовам и Украине нужно использовать свой огромный природный, научный и технологический потенциал для быстрой трансформации энергетического сектора и восстановления экономики. 

«Завершив реформы рынка электроэнергии, создав стабильные и предсказуемые инвестиционные условия, наша страна сможет реализовать свой потенциал и стать лидером декарбонизации в Восточной Европе. Энергетический сектор — это ресурс для достижения целей по сокращению выбросов CO2 и реализации амбициозной климатической политики Украина. Присоединение Украины к ENTSO-E, развитие ВИЭ, повышение энергоэффективности, модернизация сетей – ключевые приоритеты в трансформации энергетического сектора» - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко 

Согласно исследованию, Украина занимает 25-е место в мире по выбросам CO2. Более 40% выбросов CO2 в нашей стране приходится на энергетический сектор. Украина остается одной из наименее энергоэффективных стран Европы, с самой высокой энергоемкостью среди других членов Энергетического сообщества. В Украине доля зеленой энергии в энергопотреблении составляет 8%. Текущая Энергетическая стратегия Украины ставит цель - 17% к 2030 году и 25% к 2035 году. Достижение этих целей возможно только путем создания привлекательного инвестиционного климата для инвесторов в ВИЭ, последовательной государственной политики для обеспечения трансформации энергетического сектора. 

Участники круглого стола отметили ключевые факторы, способствующие прогрессу Украины в энергетическом переходе:

  1. Стабильная, прозрачная и последовательная политика. Необходимо обеспечить долгосрочное планирование, особенно когда речь идет о электрических сетях. Предсказуемое регулирование и сильная правовая система необходима для выполнения контрактов и перехода рынков электроэнергии к чистой энергии, а также привлечения необходимого финансирования.
  2. Стратегическое развитие технологий. Обязательство правительства Украины синхронизироваться с европейской энергосистемой к 2023 году станет важным шагом в этом направлении. Гибкость энергосистемы может быть обеспечена благодаря промышленным системам хранения энергии и зеленому водороду, которые позволят Украине реализовать свой потенциал по масштабированию возобновляемых источников энергии.
  3. Сотрудничество государственного и частного секторов будет ключом к сокращению финансового дефицита и более устойчивому развитию. Участники подчеркнули необходимость восстановления доверия и уверенности инвесторов. Украине удалось привлекать значительные инвестиции от иностранных инвесторов до 2020 года. Проблемы 2020 года, связанные с субсидированием возобновляемых источников энергии, все еще не решены. Потенциальные инвесторы ждут решения этих проблем с четким приоритетом развития возобновляемых источников энергии.
  4. Международное сотрудничество будет иметь ключевое значение для достижения глобальной цели по снижению роста температуре до 1,5 градусов Цельсия, которая обозначена Парижским соглашением. 

 

 

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