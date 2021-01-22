Украина должна сотрудничать с ведущими странами для построения стабильных энергетических рынков

Максим Тимченко, генеральный директор ДТЕК

Эта статья опубликована в Davos Agenda.

Возможно, пандемия коронавируса COVID-19 и обнаружила слабые места в современных бизнес-моделях, но также она привела к восстановлению усилий по построению зелёной экономики.

Украинский энергетический сектор должен принять эту новую реальность и приспособиться, для того чтобы стать частью устойчивой и стабильной экономики.

Для определения экономических возможностей и обеспечения позитивных изменений необходимы чёткие регуляторные правила.

Пандемия ставит беспрецедентные вызовы в мировом и национальном масштабах. Она показывает уязвимость политических систем и бизнес-моделей. Несмотря на то, что комплексный анализ требует много времени, уже очевидно, что пандемия создала возможности для восстановления более устойчивой экономики: Большая перезагрузка определяет путь к новым основам мировой экономики, сосредоточивая внимание на создании долгосрочной устойчивой ценности. Глобальный характер пандемии означает, что этот путь открыт для всех, а не только для нескольких избранных стран. Энергетический сектор станет предвестником перехода к устойчивой зелёной экономике.

Большая перезагрузка базируется на опыте преодоления предыдущих неудач. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. направил социально-политическую дискуссию в плоскость более устойчивого капитализма. Финансовый и банковский секторы первыми пересмотрели свои обязанности перед обществом, поощряя и другие бизнесы присоединяться к этому движению. Научное сообщество определило угрозы, вызванные ухудшением состояния окружающей среды из-за деятельности человека, изменений климата и связанного с ними глобального неравенства. Менее чем за десятилетие это привело к разработке ESG-критериев и фактического их включения в основу бизнес-стратегий.

Украина на правильном пути

Хотя Украина никогда не была в стороне от мировых финансовых и экономических тенденций, за последнее десятилетие наша страна столкнулась со структурными проблемами, обусловленными необходимостью внутреннего экономического и финансового восстановления. Принципы ESG ещё не стали основой бизнеса в Украине, но ДТЭК прилагает значительные усилия для их внедрения в энергетическом секторе. Однако масштабные изменения, вызванные пандемией коронавируса COVID-19, твёрдо ставят Украину на путь Большой перезагрузки. Обеспечить экономический рост «по-старому» невозможно: ни с точки зрения национальной конкурентоспособности, ни с точки зрения общества.

То, что становится всё более понятным для бизнеса в крупнейших развитых странах, всё ещё должно прийти в Украину. Ведь именно ценности и принципы, которые компании включают в свои стратегии, бизнес-процессы и ежедневные операции, имеют решающее значение. Ответственность, открытость, стремление к совершенствованию, клиентоориентированность и прозрачность – это то, к чему добровольно должен стремиться бизнес, поощряемый регуляторной средой.

Энергетический сектор способствует восстановлению

Глядя сквозь призму энергетического сектора, в ключевые моменты последних лет энергетические компании одними из первых начали менять свои бизнес-модели, определив декарбонизацию, децентрализацию и цифровизацию своими приоритетами, а также удвоив усилия для внедрения принципов ESG. С самого начала глобальной пандемии коронавируса в 2020 году энергетический сектор (в частности, электроэнергетика) играет решающую роль в глобальной реакции на кризис. Без доступа к надёжному и доступному источнику электроэнергии режимы самоизоляции, введённые правительствами для преодоления кризиса в области здравоохранения, нанесли бы гораздо больший экономический ущерб.

Что делает Всемирный Экономический Форум в рамках перехода к чистой энергии?

Переход к чистой энергетии является ключевым для борьбы с изменением климата, но в течение последних пяти лет энергетический переход замедлялся.

На потребление и производство энергии приходится две трети глобальных выбросов, а мировая энергетическая система всё ещё зависит от ископаемых видов топлива на 81 % – такие же показатели, как 30 лет назад. Кроме того, улучшение энергоёмкости мировой экономики (количество энергии, используемой на единицу экономической деятельности) замедляется. В 2018 году энергоёмкость улучшилась на 1,2 %, демонстрируя самый медленный темп снижения с 2010 года.

Для создания более инклюзивной, устойчивой, доступной и безопасной глобальной энергетической системы необходимы эффективные политики, действия частного сектора и государственно-частное сотрудничество.

Оценка прогресса имеет важное значение для успешного перехода. Индекс энергетического перехода Всемирного Экономического Форума, который оценивает 115 стран по уровню баланса между энергоустойчивостью и доступом к энергетическим ресурсам, экологической стабильностью и доступностью цен на энергоресурсы, показывает, что наибольшим вызовом для энергетического перехода является отсутствие готовности к трансформации среди крупнейших в мире стран-загрязнителей, включая США, Китай, Индию и Россию. На 10 стран, которые имеют самый высокий показатель готовности, приходится лишь 2,6 % годового объёма выбросов в мире.

С целью обеспечения будущего мировой энергетической системы платформа «Формирование будущего энергии, материалов и инфраструктуры» работает над такими инициативами, как «Системная эффективность», «Инновации и чистая энергия» и «Глобальный батарейный альянс», для того чтобы поощрить и создать условия для инвестирования в энергетические инновации, технологии и решения.

Кроме того, платформа «Миссия выполнима» призвана объединить государственных и частных партнёров вокруг содействия переходу отрасли для того, чтобы поставить тяжёлую промышленность и транспортный сектор на путь к чистым нулевым выбросам. Миссия выполнима – это инициатива, созданная Всемирным Экономическим Форумом и Комиссией по вопросам энергетического перехода.

Согласно Обзора мировой энергетики 2020 Международного энергетического агентства, вследствие пандемии коронавируса COVID-19 энергетический сектор пострадал больше, чем от любого другого события в новейшей истории, однако уровень устойчивости сектора и его способность приспосабливаться действительно впечатляют. Одним из объяснений может быть высокий уровень сотрудничества и взаимного доверия в секторе при решении проблем. Всемирный Экономический Форум играет стимулирующую роль по средствам деятельности Electricity Industry Action Group. Этот формат предусматривает привлечение топ-менеджеров энергетических компаний всего мира (Европа, Северная Америка, Бразилия, Южная Африка, Индия и Китай) для того, чтобы поделиться своим опытом управления в условиях кризиса.

Самое главное, что в сотрудничестве с компанией Accenture это привело к разработке механизма, который позволяет количественно и качественно определять «системную ценность» решений, обеспечивающих устойчивое восстановление экономической и энергетической систем (Путь к перезагрузке через системную ценность). Подход Форума, основанный на системной ценности, основными элементами которого являются развитие возобновляемых источников энергии, модернизация электросетей, а также энергоэффективность, демонстрирует, как конкретные политики в секторе электроэнергетики могут создавать рабочие места, вносить важный вклад в восстановление экономики после пандемии коронавируса и способствовать переходу к чистой энергетике.

Возможности инвестирования в возобновляемые источники энергии

Сектор электроэнергетики Украины страдает от ряда ограничений и недальновидных ручных вмешательств, которые существенно снижают эффективность функционирования рынка. Эти негативные явления задерживают переход к зелёной энергетике и ставят под угрозу выполнение обязательств по интеграции энергетических рынков Украины и ЕС. И, что ещё важнее, они подрывают экономическую и финансовую устойчивость электроэнергетического сектора. Как участник Electricity Industry Action Group, ДТЭК способствует внедрению концепции «системной ценности» в Украине, в частности, интегрируя её в национальную стратегию восстановления.

Кроме вышеуказанных ожидаемых финансовых выгод, Украина также может увеличить объём доступных ей финансовых ресурсов (как и любая другая страна, желающая ускорить своё стабильное восстановление). Во-первых, согласно отчёту «Глобальное финансирование ВИЭ– 2020», подготовленному Международным агентством по возобновляемым источникам энергии и инициативой «Климатическая политика», до 2050 г. годовой объём инвестиций в возобновляемые источники должен возрасти почти в три раза и достичь 800 млрд долл. США (с 300 млрд долл. США на данный момент) для достижения ключевых глобальных целей в области декарбонизации и борьбы с изменением климата. Во-вторых, по данным компании EY, до 2024 года мировой энергетический сектор потратит 15 млрд долл. на цифровизацию для того, чтобы обеспечить более плавный переход к углеродной нейтральности.

Объединение усилий ради лучшего будущего

Таким образом, Украина имеет веские причины для того, чтобы быстро и последовательно двигаться в направлении обеспечения надлежащего использования этих финансовых возможностей. Бизнес должен играть роль прозрачного, надёжного и сознательного участника рынка. На власть также возлагается решающая роль в обеспечении того, чтобы регуляторная среда способствовала использованию этих возможностей, которых реально достичь в среднесрочной перспективе, а не привязывала страну к недальновидным и неэффективным практикам прошлого.

Поскольку всё больше украинских компаний придерживаются европейских принципов, старательно выполняя свои обязанности перед обществом, всё больше международных компаний будут выходить на рынок и гарантировать необратимость этого процесса. Благодаря свободной и честной конкуренции Украина быстрее преодолеет пандемию и перейдёт к устойчивому экономическому росту – к Большой перезагрузке.