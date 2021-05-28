Прибыль ОГХК не соответствует заявленной менеджментом

Александр Гладушко, экс-руководитель ОГХК

Реальная прибыль Объединенной горно-химической компании за 2020 г оказалась почти вдвое меньше заявленной врио главы компании Артуром Сомовым.

То есть, "рекордная прибыль ОГХК в 2020", о которой раструбило новое руководство компании, на самом деле - фейк. Как видим из отчетности компании, подтвержденной аудиторами, вместо рекордных 600 млн грн чистой прибыли осталось 369 млн грн.

Напомню, что в начале марта 2021 г Сомов, назначенный Фондом госимущества в октябре 2020 г, рассказал СМИ, что компании удалось получить 600 млн чистой прибыли, преодолев коррупцию.

"Ликвидация коррупционных схем, более выгодные контракты с прямыми поставками, усиление операционного контроля дали чистую прибыль в 600 млн грн", - заявил врио главы госкомпании.

В тоже время, из реальной прибыли за весь 2020 г в размере 369 млн грн - 245,6 млн или около 70% обеспечила команда под моим руководством в 1 квартале до того, как мы покинули компанию в марте 2020 г.

Кроме этого, чистый доход ОГХК в прошлом году оказался на 407,8 млн грн меньше, чем в 2019 год и составил 3,1 млрд грн против 3,5 млрд, полученных компанией при моем руководстве.

А в статье "Прочие доходы" из 237, 8 млн грн, 202,2 млн грн получены исключительно вследствие положительных курсовых разниц в стране.

Такая ситуация была у всех экспортеров, она не зависит от умений менеджмента. Получается, новое руководство сработало исключительно, как валютчики. Рост дохода обеспечили за счет банковских операций по обмену валют при продаже продукции, а никак ни путем наращивания производства и реализации продукции, что охарактеризовало бы менеджмент как эффективный.

По моему мнению, прибыль, полученная нашей командой в 1 квартале, и доходы компании, полученные от валютных операций в 2020 г, должны были принести ОГХК чистую прибыль по итогам прошлого года на уровне более 400 млн грн вместо 369 млн грн.

Это значит, что оставшиеся 9 месяцев 2020 г компания управлялась крайне неэффективно. Финансовая "подушка" проедалась новой командой. И это при положительной ценовой конъюнктуре на сырьевых рынках в этом периоде.

Такие результаты работы компании в 2020 г, порождают вопрос: это очередное проявление некомпетентности менеджмента или сознательное выведение денег из компании через сомнительные контракты?

Отмечу, наша команда подготовила компанию к приватизации еще в феврале 2020 г. Новая команда воспользовалась нашими достижениями и лишь выдавала все это время наши успехи за свои.

Компания идет на приватизацию и следовало бы назначить проверку, чтобы потенциальные покупатели понимали, в каком состоянии находится ОГХК на самом деле. Ибо за более чем 2 года управления компанией Фондом госимущества поменялось уже два главы правления, много раз сменился состав правления и состояние ее активов могло существенно ухудшиться. И покупатели могут приобретать "кота в мешке".