Промышленность vs экология

Андрей Малёваный, глава Государственной экологической инспекции

Возможен ли баланс и как его находят в мире

Промышленность - один из главных "нервов" глобальной экономики. Металлургия, текстиль, химическая промышленность, индустрия цифровых технологий сегодня двигают ведущие страны мира вперед. Еще полвека назад промышленные предприятия были главными убийцами экологии и казалось, что достичь баланса между индустрией и защитой окружающей среды невозможно. Но управленческие элиты стран Европы и Америки осознали, что нужны перемены. Государства, а затем такие надгосударственные образования, как Евросоюз, стали главными модераторами процесса преодоления противоречий между промышленным развитием и охраной окружающей среды. И они преуспели.

Как им это удалось?

Прежде всего, из-за применения моделей, которые просчитывают давление промышленности на экологическую среду. Это позволяет правительству выбрать лучшие из политик, которые минимизируют риски, но при этом не разрушают промышленный потенциал страны. Так, модель ENV-Linkages, используемая в Евросоюзе, помогает анализировать влияние загрязнения воздуха промышленными объектами на здоровье людей и на экономику в целом. Модель RAINS применяют для моделирования регионального загрязнения воздуха, она учитывает выбросы CO2, оксидов азота, аммиака и летучих органических соединений. Модель GAINS сопоставляет загрязнение воздуха с климатическими изменениями, а также демонстрирует влияние этих факторов на среднюю ожидаемую продолжительность жизни человека.

Фундаментом применения таких подходов является мониторинг работы промышленных предприятий. Как правило, он непрерывный и осуществляется с помощью электрохимических сенсоров, спектрофотометров, лазерных фотометров и другого современного оборудования. Эти приборы работают 24/7 и передают данные в режиме реального времени в единую базу, что дает возможность делать качественную аналитику. Все это фиксируется в Реестре выбросов и переноса загрязняющих веществ (PRTR), который является общедоступным для всех граждан. Например, PRTR в США содержит данные по 692 загрязняющим веществам, в Южной Корее - по 415-ти веществах, в Израиле - по 114 веществам, в ЕС - по 91 веществу. Причем, детализация может быть чрезвычайной - до каждой отдельной промышленной установки на каждом предприятии.

Промышленные предприятия развитых стран работают в рамках определенных государством национальных экологических стандартов. Например, в США Агентство по охране окружающей среды определило следующие стандарты для качества воздуха (NAAQS) и они действуют по всей стране на федеральном уровне. Стандарты фиксируют максимально допустимый уровень диоксида серы, твердых частиц, оксида углерода, оксида азота и свинца.

Одну из самых комплексных и действенных систем по контролю за воздействием промышленности на экологию создал Европейский Союз. И на это ему понадобилось более 30 лет! Согласно Директиве о промышленных выбросах 2010 года, крупные установки должны иметь комплексные экологические разрешения, в которых определено предельно возможное влияние предприятия на окружающую среду (мг/м3 для выбросов в атмосферу и мг/л для выбросов в водные объекты). При этом государства-члены ЕС по своему усмотрению могут устанавливать более строгие национальные экологические требования.

Кроме ежегодной отчетности отраслевых операторов о соблюдении условий разрешений, происходят инспекции уполномоченных государственных органов, которые изучают весь спектр воздействия промышленного предприятия на окружающую среду. Европейское бюро по охране окружающей среды делает все возможное, чтобы эти данные были максимально публичными.

Эффективность контроля над промышленными выбросами в ЕС оценивают положительно. Например, Германия с 1990 года сумела сократить выбросы в воздух по оксиду азота почти на 60%, по оксиду серы - на 95%, по окиси углерода - на 78%.

В конце 2019 Еврокомиссия приняла Зеленый пакт для Европы, который предполагает достижение нулевых показателей выбросов парниковых газов к 2050 году. В связи с этим уже скоро нормы Директивы о промышленных выбросах будут пересмотрены и начнётся новый этап адаптации промышленности к экологическим и климатическим реалиям сегодняшнего дня.

Сдерживание изменений климата - это новая эпоха в регулировании промышленных выбросов. Ведь индустриальный сектор ответственен за значительную часть выработки парниковых газов. В США, например, это около 22%.

В этом контексте проблема Украины заключается в том, что мы, получив в наследство от Советского Союза мощный промышленный сектор, до сих пор не смогли его модернизировать. Сейчас предприятия перерабатывающей и добывающей промышленности являются одними из крупнейших загрязнителей атмосферного воздуха (35 и 18% от всех выбросов соответственно). Также украинская промышленность производит до 17% парниковых газов, которые генерируются на территории нашей страны. Промышленная отрасль является одной из лидеров по загрязнению воды - она ​​сбрасывает в водоемы более 30% от всех загрязненных сточных вод. Это в основном нитраты, нефтепродукты, фосфаты, вода перенасыщенная кислородом и железом.

Сегодня нам нужно наверстать упущенное время и синхронизировать процесс защиты окружающей среды от давления промышленности с европейскими подходами и практиками.

Первые позитивные шаги уже сделаны. В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения". Он имплементирует директиву ЕС о промышленных выбросах в украинское правовое пространство. Предполагается внедрить интегрированное разрешение на выбросы для промышленных предприятий, которое установит требования к объемам загрязнения, а также будут определены меры для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду. Предприятия обяжут мониторить выбросы и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения. Если эти условия нарушат, разрешение может быть аннулировано.

С 2021 вступает в силу закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Он предусматривает государственную регистрацию установок, которые выбрасывают в воздух CO2 и другие парниковые газы, проведение мониторинга и составление отчетов по его результатам, верификацию отчетов в специальных аккредитованных учреждениях и утверждение их уполномоченным государственным органом.

Государственная экологическая инспекция активно задействована в этих изменениях. В прошлом году в структуре ГЭИ было создано отдельное управление, специализирующееся на промышленном загрязнении. На финишную прямую вышло обустройство Офиса чистой окружающей среды в Кривом Роге, который сосредоточится на крупных предприятиях "Кривбасса". В рамках территориальной реформы Инспекции создан Приднепровский округ, в который входят территории с наибольшими загрязнителями. Наше внимание постоянно приковано к деятельности промышленных гигантов. ЧАО "АрселорМиттал" в 2020 году уплатило 11,2 миллиона гривен убытков, нанесенных государству, ЗАО "МКК Ильича" - 800 000 гривен, в отношении ООО "Коксовый завод "Новомет" ГЭИ подала судебный иск о прекращении его деятельности и суд временно остановил производство и постановил взыскать с завода убытки.

Итак, 2021 станет временем ускоренной адаптации Украины к европейским правилам игры в сфере налаживания баланса между промышленностью и окружающей средой. Надеюсь, уже скоро мы увидим значительный прогресс - уменьшение давления на экологию, модернизацию производств, ответственность бизнеса за свои действия. И как результат - качественно новый уровень жизни людей, где не будет места экологически депрессивным регионам, зашкаливающему уровню заболеваний, вызванных неблагополучной окружающей средой, ограничению доступа к базовым ресурсам - чистой воде, воздуху, паркам, скверам и лесам.