На пороге мусорного коллапса

Андрей Мальованый, глава Государственной экологической инспекции

Почему в Украине множатся свалки и как с ними бороться

Ежегодно в Украине образуется более 470 млн. тонн промышленных и бытовых отходов. Население уменьшается, а вот объемы мусора только растут: в среднем один человек производит 250-300 килограммов в год. 93% мусора вывозят на свалки и полигоны, более 2% сжигают, а 4,5% идет на переработку.

Ситуация с утилизацией отходов в Украине разительно отличается от того, что происходит в странах Евросоюза. 47% бытового мусора ЕС направляют на переработку и этот процент постоянно растет. Еще 28% уничтожают путем сжигания, производя при этом энергию, которая идет в тепло- и энергосистемы. А на полигоны для захоронения поступает только 23%.

Флагманом новых подходов в обращении с отходами является Германия, где почти две трети мусора перерабатывается, а на свалки разрешено вывозить только очищенный от органических остатков мусор. Доля бытовых отходов там минимальна. Большинство старых мусорных полигонов вообще закрыта, а часть перепрофилирована под захоронения шлаков, образующихся после сжигания мусора.

В Украине же свалки и полигоны занимают более 9 тысяч гектаров. Это площадь целого города Кременчуг Полтавской области или города Хмельницкий. Из них треть не соответствует нормам экологической безопасности. Вредные вещества просачиваются в атмосферу и почву, в подземные воды и поверхностные водоемы, нарушают функционирование экосистем, наносят ущерб сельскому хозяйству. А выбросы свалочного газа еще и вызывают негативное влияние на изменение климата.

Недавно Государственная экологическая инспекция проверяла полигон №5 в Подгорцах под Киевом, где утилизируют большинство отходов столицы. Мы выявили ряд вопиющих нарушений. В частности, работы по его реконструкции проходят без заключения экологической экспертизы, не сортируются отходы, для утилизации которых в Украине есть соответствующие технологии, утилизируют опасный мусор – батареи, аккумуляторы, энергосберегающие лампы. И это далеко не полный перечень.

Дальнейшая эксплуатация устаревшей инфраструктуры захоронения твердых бытовых отходов будет иметь серьезные негативные экологические последствия. И мы это уже видим на примере катастрофы на Грибовецкой свалке, после которой начались "путешествия" львовского мусора по всей Украине.

Но кроме легальных полигонов и свалок нашу страну покрывает еще и сеть стихийных свалок. Одна из причин заключается в том, что 22% населения не имеют доступа к системе централизованного вывоза мусора. Только с начала 2020 года Госэкоинспекция зафиксировала 1613 несанкционированных свалок, которые нанесли окружающей среде ущерб на сумму свыше 35 млн. гривен. Теоретически с ними должны бороться местные власти, но часто они просто игнорируют свои обязанности. ГЭИ неоднократно привлекала к ответственности региональных чиновников и будет делать это и в дальнейшем. За первое полугодие 2020 года на должностных и ответственных лиц составлено 5374 протокола, выписано штрафов на 1.6 млн. грн. И было бы хорошо, если бы эти штрафы еще повысили, чтобы у чиновников не было соблазна идти против закона.

В той же Германии местная власть действует в борьбе со стихийными свалками гораздо эффективнее. Только в земле Северный Рейн-Вестфалия на это ежегодно тратят около 7 млн. евро. Самое важное, что немцы больно бьют нарушителей большими штрафами. За мусор вдоль дороги – до 500 евро, за попытку выбросить бытовую технику в лесу – до 300 евро, а если мусор содержит опасные вещества – до 2,5 тыс. евро. На этом фоне смешными кажутся украинские санкции за подобные нарушения – до 1300 грн.

Несмотря на профильные законы и Национальную стратегию управления отходами, которая стремится к тому, чтобы в 2030 году половина нашего мусора перерабатывалась, мы еще очень далеки от европейских стандартов.

Чтобы приблизиться к ним, органы власти в центре и на местах должны действовать более эффективно, ответственность за несоблюдение законодательства следует усилить, штрафы должны покрывать расходы на ликвидацию последствий загрязнения, а системой первичной и вторичной сортировки отходов необходимо охватить хотя бы крупнейшие города.

В сегодняшних реалиях особое значение приобретает принятие законопроекта 2207-1д "Об управлении отходами", который уже принят Верховной Радой в первом чтении. Среди прочего, он устанавливает порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга, предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начисления платы за такую ​​услугу. Рассчитываем, что вместе с доработанным законопроектом 3091 "О государственном экологическом контроле" этот документ станет толчком к качественным изменениям в сфере утилизации отходов и сделает страну ближе к лучшим практикам стран Евросоюза.