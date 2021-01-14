К чему может привести пересмотр тарифов на распределение газа?

Денис Сенектутов, председатель Ассоциации газового рынка Украины

В последние дни активно муссируется тема возможного пересмотра тарифов на распределение газа. При всей привлекательности идеи для популистов, их просмотр или отмена противоречит обязательствам Украины перед МВФ и может привести к отмене сертификации Оператора ГТС Украины Европейским энергетическим сообществом.

16 и 30 декабря 2020 НКРЕКП приняла постановления, которыми были утверждены тарифы операторов газораспределительных систем на 2021. Утвержденные Регулятором тарифы должны покрывать полную себестоимость услуг и стать началом постепенного приведения газораспределительных сетей в соответствие с текущими потребностями потребителей.

В структуре утвержденных НКРЭКУ тарифов 40% средств должны быть направлены на оплату труда сотрудников газораспределительной отрасли, еще 40% - на приобретение газа для нормативных и производственно-технологических затрат природного газа и собственные нужды, остальные элементы затрат структуры тарифа не превышают 5% плановой тарифной выручки. Среди них компенсация убытков предыдущих периодов, операционные расходы, амортизационные отчисления, установка и замена счетчиков населению.

Впрочем, уже через две недели после утверждения тарифов НКРЭКУ, политические силы начали продвигать идею пересмотра или отмены постановлений, которыми были установлены обоснованные тарифы для операторов газораспределительных систем на 2021. Такой возможный шаг противоречит взятым Украиной обязательствам перед Международным валютным фондом.

В частности, в тексте Меморандума с МВФ, подписанном президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем, было отмечено, что "Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приведет тарифы на распределение к полному возмещению расходов ". Поэтому гипотетический пересмотр или отмена принятых тарифов ставит под угрозу дальнейшее сотрудничество с МВФ и угрожает макроэкономической стабильности всей экономики Украины.

Теоретическая возможность возвращения убыточных тарифов 2020 для операторов ГРМ несет угрозу функционированию и Оператора ГТС Украины. В них стоимость технологического газа установлена ​​на уровне 3 850 грн / тыс куб м. Это более чем в два раза меньше текущей рыночной цены газа. Следствием этого станет тарифное разбалансирование на уровне операторов ГРМ и негативно отразится на стабильной работе Оператора ГТС.

Операторы ГРМ уже в течение ближайших месяцев будут вынуждены воспользоваться услугой балансировки Оператора ГТС. Одновременно, газораспределительные компании не смогут рассчитаться за эти услуги, так как были лишены возможности закупить технологический газ по рыночным ценам на свободном рынке.

Напомним, что Секретариат Энергетического сообщества в своем письме на имя председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка отметил, что снижение тарифов облгазов приведет к ухудшению финансового состояния Оператора ГТС и его сертификация проводилась при условии, что тарифы для операторов ГРМ будут установлены на адекватном уровне.

Такое положение дел недопустимо в условиях необходимости обеспечения Оператором ГТС надежности транзита природного газа и обеспечения надежного газоснабжения внутренних потребителей. Последствиями неплатежей будет наращивание долгов по всей цепочке доставки газа. Правительству следует найти способы поддержки уязвимых слоев населения через механизмы предоставления монетизированных субсидий, а не прибегать к антирыночным непоследовательным действиям, обусловленным сезонной конъюнктурой рынка.