Зачем Оператор газотранспортной системы пугает власть 6 млрд. долгов

Денис Сенектутов, глава Ассоциации газового рынка Украины

В своих многочисленных интервью и выступлениях глава правления Оператора ГТС Сергей Макогон пытается нарисовать апокалиптическую картину на рынке газа, пугая власть ростом задолженности и банкротством Оператора ГТС. Почему его заявления являются манипуляцией?

Необходимо, во-первых, призвать государственных менеджеров вернуться на рабочие места и заняться делом. Главная задача - не допускать аварийных ситуаций, иначе гул газа из-за разгерметизации магистральной трубы под Киевом покажется нам легким шумом прибоя.

Во-вторых, нужно расшифровать те мифические долги в 6 млрд. грн., которые нам пророчит господин Макогон в своих публичных выступлениях. Для этого достаточно простой математики – годовая потребность всех Операторов ГРМ в технологическом газе (по факту прошлого года) составляет 1,5 млрд. куб. м. Из них 60% ВТВ Операторы ГРМ уже приобрели. Таким образом, даже если весь остальной необходимый объем газа на ВТВ в 600 млн. куб. м. Операторы ГРМ будут закрывать по максимальной цене балансировки в 6 600 грн/тыс куб м на цифру в 6 млрд. грн. долгов не выйти.

Согласно данным самого Оператора ГТС, газораспределительные компании на сегодня должны за услуги балансировки 995 млн. грн., из которых 270 млн. грн. не имеют никакого отношения к технологическому газу операторов ГРМ. Поэтому апокалиптические прогнозы руководства Оператора ГТС в отношении лавинообразного наращивания долгов абсолютно беспочвенны.

Предсказание Сергея Макогона может сбыться только в одном случае – если в этом отопительном сезоне Нафтогаз вместе с Оператором ГТС продолжат наращивать долги через "небалансы ТКЭ". Эту схему до анбандлинга Нафтогаз Украины успешно практиковал многие годы, улучшая свой финансовый результат за счет создания убытков на Укртрансгазе.

Схема работает просто: Нафтогаз как единственный поставщик газа для тепловиков в рамках ПСО-обязательств, отказывается предоставлять номинацию тем или иным тепловикам в разгар отопительного периода. Если у таких тепловиков нет номинации, то Оператор ГРМ должен их отключить, но не имеет права этого сделать. Тогда газ, отобранный тепловиками без номинации, попадает в небаланс и Оператор ГТС засчитывает этот объем в небаланс Оператору ГРМ.

Объем таких искусственно созданных Нафтогазом "небалансов ТКЭ" за прошлые годы оценивается в сумму 20 млрд. грн. Возможно, эту зиму тепловики, которые уже должны Нафтогазу 45 млрд. грн, просто не переживут и платить даже не попытаются. Поэтому схема с небалансами тепловиков - станет реальным испытанием для анбандлинга Оператора ГТС.

И никакие распределительные счета, по которым работают тепловики, не помогут расчистить долговые конюшни. Наоборот – они лишают тепловиков возможности оплачивать текущие затраты. По данным самих ТКЭ, практически 90% средств, поступающих на их распредсчета, автоматически списываются в счет долгов предыдущих периодов перед Нафтогазом. Сумма долгов тепловой отрасли в условиях спецсчетов увеличилась на 25 млрд гривен и превышает ужасающие 45 млрд грн.

Оператор ГТС мечтает ввести такую же систему и для Операторов ГРМ, ведь она не только лишит Операторов ГРМ средств для ведения хозяйственной деятельности, но и лишит их возможности покупать газ для ВТВ на свободном рынке. Возможно, именно в этом и состоит скрытая цель Оператора ГТС – через введение распредсчетов для Операторов ГРМ и формирования "небалансов ТКЭ", создать монопольный рынок сбыта для газа, который Нафтогазу сейчас некуда девать.

Реальная ситуация полностью отличается от той, которую пытаются представить чиновники ОГТСУ. По данным Ассоциации газового рынка, за четыре месяца газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, на 24 % сократили долги за технологический газ перед Оператором ГТС. . В течение следующих месяцев компании планируют гасить задолженность при условии сохранения рыночного механизма закупки газа для их технологических нужд и недопущения его замены на монопольное ценообразование.