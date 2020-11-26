Колонки

16:22 26.11.2020

Автор: КИРИЛЛ ХОМЯКОВ

Анализ региональных аэропортов

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Анализ региональных аэропортов

Кирилл Хомяков, Глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины

 

Вы собрались ехать по делам или на отдых в другой город и хотите быстро добраться в точку назначения. Вы заходите в современный терминал, проходите регистрацию, одеваете наушники, включаете любимый трек и уже через час оказываетесь в другом городе, не уставая в пути. Представили? Это все может стать реальностью в украинских аэропортах. Наконец бизнесмены и туристы смогут оперативно и мобильно передвигаться по стране и решать свои дела. Кроме того, развитие аэропортов напрямую влияет на развитие регионов - это инвестиционная привлекательность и туризм.

Развитие аэропортов - это один из приоритетов Президента, Правительства и Министерства инфраструктуры. Впервые в истории нашей страны на 2021 предусмотрено 4,5 млрд грн государственных денег на строительство и реконструкцию аэропортов, в частности 1,5 млрд грн на новый аэродромный комплекс в Днепре. Ранее на аэродромы не тратили ни одной гривны из государственного бюджета.

Ситуация по аэропортам в Украине следующая

В Днепре завершается этап подготовительных работ стоимостью 12 млн грн. На территории, где будет новая взлетно-посадочная полоса выполнили геодезические изыскания, разработали траншеи под элетросети и спецсвязь, почти завершили прокладку коммуникаций. Это было сделано для того, чтобы действующая взлетная полоса продолжала функционировать в течение всего периода строительства нового аэродромного комплекса. Также до конца года мы завершим строительную экспертизу проектно-сметной документации и процедуру оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду. Кроме того проводим самый дорогой международный тендер в истории украинской авиации на 5,6 млрд грн на выбор генерального подрядчика. Это обязательные вещи, которые позволят с начала нового строительного сезона начинать основные работы по строительству полосы длиной 3200 м.

Новый терминальный комплекс в Днепре строит частный инвестор и этот аэропорт - это пример продуктивного и выгодного государственно-частного партнерства. Работы инвестор начал параллельно со строительством взлетно-посадочной полосы, сейчас происходят подготовительные работы для строительства терминалов пропускной способность до 1000 человек в час.

При стабильном финансировании на строительство нового аэропорта нужно три года. На 2021 предполагается 1,5 млрд грн государственных средств. Сюда входят земляные работы, обустройство искусственных покрытий пассажирского перрона и перрона бизнес-авиации и соединительных рулежных дорожек, начало строительства аварийно-спасательной станции.

В Одессе завершено строительство 1-й очереди аэродромного комплекса. В ближайшее время ожидается получение сертификата строительной готовности и завершения оформления актов выполненных работ. В то же время, продолжают выполняться работы по 2-й очереди строительства аэродрома, предусматривающие установление соответствующего оборудования, в том числе метеорологического (метеорологического радиолокатора и радиолокатора обзора летного поля). Завершить работы по 2-й очереди планируем в первой половине 2021 года. Ввод в эксплуатацию двух очередей позволит обеспечивать полеты самолетов класса A, B, C, D с должным обеспечением безопасности полетов. В то же время проектом предусмотрена третья очередь, которая прошла экспертизу и сейчас определяются возможные источники финансирования. Общая сметная стоимость этой очереди 932,4 млн грн. В рамках 3-й очереди предусмотрено строительство магистральной рулежной дорожки, установка дополнительного светосигнального оборудования, прокладка сетей и кабелей. Это позволит увеличить объемы пассажирских и грузовых перевозок. Кроме того, с целью продления взлетно-посадочной полосы на 400 м рассматривается возможность проектирования и строительства четвертой очереди.

Закарпатье. Для строительства нового аэропорта в регионе рассматривалось 4 локации: Мукачево, Хуст, Среднее и Ратовцы. Рабочая группа в составе специалистов из Министерства инфраструктуры Украины, Государственного агентства инфраструктурных проектов, Украэроруха и Государственной авиационной службы посетила все эти локации и определила их преимущества и недостатки.

В частности, в Мукачево, к минусам относятся следующие пункты: для строительства аэродромного комплекса нужно переносить участок автодороги местного значения Е 81 или строить тоннель; необходимо выполнить сплошную рубку леса первой категории (твердолиственные породы), который ограничивает строительство. Плюсы: наиболее удаленный от границы участок, развитая инфраструктура (автодорога Е 50), возможность зон расположения взлетно-посадочной полосы параллельно горному хребту и государственной границе.

Минусы в Хусте: наличие магистральных ЛЭП 110 кВ, городской электрической подстанции, ограниченность участка существующими местными дорогами и сооружениями рыбного хозяйства; близость к границе; наличие неподалеку природного заповедного фонда - Долины нарциссов Карпатского биосферного заповедника; высокое влияние на застроенную территорию.

В Среднем минусы: магистральные ЛЭП 330 и 110 кВ пересекают участок, магистральный газопровод, нефтепровод "Дружба" - в непосредственной близости. Плюсы: развитая инфраструктура (автодорога государственного значения М 06 Киев-Чоп); зона расположения за пределами населенных пунктов.

Ратовцы: участок разделяется на 3 части магистральным газопроводом и нефтепроводом "Дружба", что требует их выносить из пятна застройки; значительная близость к границе; земли сельскохозяйственного назначения (НАН Украины); высокое влияние на застроенную территорию.

Проанализировав плюсы и минусы этих локаций, круг сузился до двух - Среднего и Мукачево. Сейчас продолжаются инженерно-геодезические работы, чтобы определить, где строить новый аэродром. На эти работы предусматривалось 1,4 млн грн, победитель аукциона - выполнит работы за 699 тис. грн. До конца года будет завершено исследование территорий и будет отчет с выводами. Далее рабочая группа проанализирует документы и определит окончательное место расположения аэропорта на Закарпатье.

После этого начнется проектирование и этап подготовительных работ. На проектные работы правительство утвердило 30 млн грн. Строительство аэропорта запланировано до 2023 года. Это проект государственно-частного партнерства. На него предполагается 3-4 млрд грн. Государство берет на себя строительство аэродрома, частный инвестор - терминала.

"Винница". Для полноценного функционирования аэропорта нужно реконструировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон, канализационные сети, установить светосигнальное оборудование и радиотехнические средства посадки. Ориентировочная стоимость работ 600 млн грн. Благодаря проведенным работам по реконструкции аэродрома прогнозируется постепенное, в течение 5 лет, увеличение пассажиропотока до 500 тыс пассажиров в год.

"Херсон". Нужна реконструкция взлетно-посадочной полосы, установка светосигнального оборудования, приведение периметрового ограждения в соответствие с требованиями авиационной безопасности. Также в планах текущий ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Херсон" - на это нужно 70 млн грн. И также разрабатывается проект на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы прогнозируемой стоимостью 170 млн грн.

"Ровно". Нужно реконструировать рулежные дорожки и перрон, установить светосигнальное и радиотехническое оборудование, а также привести периметровое ограждения в соответствие с требованиями авиационной безопасности.

В "Полтаве" нужна реконструкция взлетно-посадочной полосы или строительство новой полосы, установка светосигнального и радиотехнического оборудования, а также привести периметровое ограждения в соответствие с требованиями авиационной безопасности.

В "Черновцах" нужно реконструировать взлетно-посадочную полосу, перрон, рулежные дорожки, установить светосигнальное оборудование и сделать новую дренажную систему. Также необходимо удлинить взлетно-посадочную полосу на 284 м до 2500 м. Кроме того нужно реконструировать терминал.

В планах полноценное введение в эксплуатацию аэродромов во Львове и Харькове, где есть долги перед подрядчиками, которые не получили в полном размере средства за выполнение работ. Во Львовском аэропорту есть электрическая подстанция, не введена в эксплуатацию, которая может обеспечивать электричеством не только аэродром. По Харькову тоже остались долги за выполненные работы и еще часть невыполненных работ по аэродрому. Чтобы все завершить на Львов прогнозируемо нужно 287,7 млн грн, на Харьков - 124,9 млн грн, но сумма будет уточнена по результатам технического аудита.

При правильной стратегии и приоритизации региональные аэропорты могут успешно функционировать. Это мы можем проследить на примере Польши. Где небольшие региональные аэропорты занимают около 6% в общем пассажиропотоке, в то время как в Варшаве сосредоточено 40%. Также аэропорты могут развиваться расположившись неподалеку друг от друга, взять к примеру Катовице и Краков. Расстояние между ними всего 90 км. Кроме того, развитие региональных аэропортов является эффективным инструментом повышения инвестиционной и туристической привлекательности регионов.

Уже через несколько лет мы вместе сможем сделать Украину важным и развитым аэроузлы в Европе.

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