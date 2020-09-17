Зачем городу Днипру новый аэропорт?

Кирилл Хомяков, Глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины

Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины совместно с Министерством инфраструктуры начало первый этап строительства нового аэродрома в Международном аэропорту "Днепропетровск". Это очень важное событие для жителей города Днипро и области. Объясняю почему.

Существующий аэродром аэропорта "Днепропетровск" построен еще в середине прошлого века. Его текущее состояние не соответствует требованиям, которые на сегодняшний день выдвигаются для современных аэродромов: изношенные покрытия, устаревшее, как морально, так и физически оборудования.

Вопрос реконструкции аэродрома прорабатывался неоднократно. Впервые - в 2008-2009 годах, когда город Днепропетровск был кандидатом на прием матчей финальной стадии чемпионата Европы 2012 года по футболу и соответственно аэропорт должен был обеспечить прием значительного количества болельщиков, но тогда городу не удалось завоевать это право, и вопрос реконструкции аэродрома соответственно не был решен. Во второй раз - этот вопрос рассматривался в 2013 году, когда Украина получила право принимать чемпионат Европы по баскетболу 2015 года. Тогда даже был разработан проект реконструкции аэродрома и его утвердило Правительство. Но из-за политических событий 2014 года Украина потеряла право принимать этот чемпионат и снова вопрос реконструкции аэродрома стал неактуальным.

Новый аэродром будет иметь:

• взлетно-посадочную полосу длиной 3200 метров

• магистральную и соединительные рулежные дорожки

• новые перроны

• современное светосигнальное и метеорологическое оборудование

• радиотехнические средства посадки, которые позволят эксплуатацию аэродрома в сложных погодных условиях, что актуально для города Днипро, поскольку его расположение у реки Днипро вызывает частые и густые туманы, а действующий аэродром в таких условиях не в состоянии обеспечить прием и вылет воздушных судов.

Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать воздушные суда кодовой буквы "Е" (типов Boeing-777).

Проектом строительства нового аэродрома предусмотрено, что выполнение работ будет осуществляться без прекращения полетов в действующем аэропорту "Днепропетровск". Поэтому первый этап - это именно подготовительные работы, в частности:

демонтаж трансформаторных подстанций и системы дистанционного управления;

вынесения кабелей связи и электроснабжения;

переключение светосигнального оборудования;

перемещение метеоплощадок.

Срок выполнения этих работ - до двух месяцев, стоимость около 12 млн гривен. Это позволит после завершения тендера на выбор генерального подрядчика в кратчайшие сроки перейти непосредственно к строительству аэродрома. Его общая стоимость составит около 6 млрд грн.

По нормативным срокам, для объектов такого уровня сложности, строительство нового аэропорта в Днепре продлится около трех лет. Финансирование предполагается осуществлять за счет средств из государственного бюджета.

Параллельно со строительством взлетно-посадочной полосы ООО "НС-Днепр" начали строительство нового терминала, который обеспечит современный уровень комфорта и услуг для пассажиров.

Если финансирование проекта будет стабильным, уже через несколько лет днепряне получат новый современный аэропорт, построенный по всем международным стандартам.