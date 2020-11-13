Какие цели для украинской промышленности должны быть заложены в Национальной экономической стратегии 2030

Станислав Зинченко, ведущий эксперт по промышленности Центра экономического восстановления, глава Комитета экологии и устойчивого развития European Business Association, директор GMK Center

Год назад GMK Center изучал промышленные политики разных стран, исследовал, какие стратегии и инструменты используются, что делают государства для развития, стимулирования и поддержки металлургии в своих странах. Оказалось, что, во-первых, в Европе промышленные стратегии есть у всех, кроме Гренландии и Албании. И Украины. А во-вторых, говорить о промышленной политике очень сложно, если у государства нет экономической стратегии, как таковой. Не может отдельно существовать стратегия аграрная, промышленная, или какая-то еще, если нет общеэкономического плана развития, так как все цели должны быть связаны.

Последние три месяца GMK Center предоставлял свою экспертизу по металлургии, участвовал в дискуссиях, где обсуждались цели промышленной стратегии, векторы развития в промышленности, инструменты, которые могут использоваться. Наконец-то в Украине начали говорить о долгосрочных планах на уровне государства.

Любая стратегия – это, в первую очередь, большие цели. Но они должны быть реалистичными, нужно отталкиваться от своего потенциала. Украина не может взять и быстро выйти на рынок производства компьютеров и микроэлектроники. Для этого у нас нет ни базы, ни потенциала. Но у нас есть другие возможности. Исходя из ресурсов, людей и их квалификации, из технологий, которые у нас есть. Нужно знать и трезво оценивать свой потенциал, с этой целью экономический аудит страны оказался очень полезен. На основании этого аудита и были разработаны и предложены к обсуждению векторы развития к "Национальной экономической стратегии 2030", которая сейчас готовится.

Конечно, есть множество разных точек зрений. И множество приоритетов. Каждый будет говорить, что его отрасль самая важная, и ее потребности нужно учесть. Но мы прекрасно понимаем, что стратегия — это живой документ. Она сейчас в разработке, и все те, кто присоединяются, поступают правильно. Мы три месяца участвовали в обсуждениях и всегда находили отклик. Не все принималось, не всегда наша точка зрения полностью совпадала с точкой зрения других экспертов. Но это и есть публичная дискуссия и тот самый публичный экспертный диалог, которого так не хватало Украине. Наличие такой дискуссии – это уже хорошо.

Интересно, что дискуссия на презентации экономического аудита и векторов развития была сконцентрирована на том, как лучше реализовать стратегию. А ведь она еще не написана и не утверждена. То есть экспертное сообщество понимает, что жить без стратегии нельзя, и вопрос в том, как сделать так, чтобы она заработала, чтобы не превратилась просто в бумагу. Совершенно разные люди из различных сфер: аграрной, транспортной, инвестиционной, банковской, военной, промышленной, IT — все обсуждали, как ее реализовать.

Важно понимать, что стратегия пишется именно для государства. Не для экспертов, не для отдельных проектов или отраслей. К сожалению, за последние 30 лет государство не показало себя, ни как эффективный собственник, ни как удачливый инвестор. Поэтому рассчитывать, что оно возродит экономику, создаст новую отрасль, и так далее, наверное, немного наивно. Но государство обязано быть эффективным в другом, оно обязано эффективно создавать условия для развития. Не концентрироваться на административных методах, а работать над созданием, например, условий для привлечения инвестиций.

Например, на платформе Центра экономического восстановления обсуждался блок экологической модернизации — так называемый зеленый вектор развития Украины. Промышленная политика должна быть не просто направленной на индустриализацию, а еще и учитывать цели устойчивого развития. Что тут может сделать государство? Оно должно взять пример с Европы и других стран и создать условия для того, чтобы предприятиям было выгодно вкладывать деньги в экомодернизацию. Украина должна стимулировать инвестиции в экологическую модернизацию и энергоэффективность. Еще одним из приоритетов должно стать развитие отрасли переработки промышленных отходов. Это очень важный аспект циркулярной экономики и его обязательно нужно учитывать в будущем страны.

Много говорилось о том, каким конкретным отраслям или направлениям нужно отдавать приоритет. Так не получится. Цели национальной экономической стратегии должны быть взаимосвязаны по всем направлениям. Да, у страны могут быть приоритеты, зависящие от ее потенциала. Если есть полезные ископаемые, то нужно сконцентрироваться на их добыче, переработке, и создании продуктов добавленной стоимости. Если у страны есть возможность быть транспортным хабом, то нужно развивать транспортную инфраструктуру, в том числе и для собственной экономики.

Для всех очевидно, что доля промышленности в ВВП должна расти. Стоит развивать сектор обработки, машиностроение. Это развитие должно происходить как за счет внутреннего рынка, так и за счет стимулирования экспорта. Страна должна вкладывать в развитие инфраструктуры: железнодорожной, портовой, речной, дорожной, аэропортовой, энергетической, телекоммуникационной.

Например, металлургия, очень сильно зависит от экспорта, а в экспорте важна роль транспортной инфраструктуры. То есть, инвестиции в строительство, в модернизацию инфраструктуры дадут потребление и позитивную динамику по всей цепочке. Они подстегнут рынок для машиностроения, рост обрабатывающего сектора, простимулируют занятость, рост строительного сектора, металлопотребления. Поэтому инвестиции в инфраструктуру, увеличение доли промышленности и обрабатывающего сектора, поддержка экспорта — все это будет так или иначе заложено и в целях, и в векторах развития Национальной экономической стратегии.