Карантин должен быть избирательным

Станислав Зинченко, директор GMK Center

Украина не может себе позволить длительный и жесткий карантин. В таком случае страна потеряет 16-20% ВВП

Предпринятые странами карантинные меры наносят ущерб национальным экономикам. Однако пока никто не придумал, как минимизировать влияние нынешней пандемии на хозяйственную деятельность. Украина и мир первый раз столкнулись с задачей такого масштаба.

Карантин

Сейчас сокращение внутреннего валового продукта США оценивается в среднем в 35% во втором квартале и на 3,3% по итогам года. Развитые страны могут заливать экономику деньгами, не опасаясь инфляционных рисков. У Украины такой возможности нет.

В нашей стране ожидается падение ВВП во втором квартале на 20-25%, а по итогам года – на 6-10%. То есть, у Украины есть шанс по итогам второго квартала понести меньшие потери, чем другие страны, но и большие по итогам всего года. Получается, длительный и жесткий карантин страна позволить себе не может, наша экономика после этого не сможет восстановиться.

Карантин в нынешнем виде наносит колоссальный вред экономике и каждому украинцу. Казалось бы, сейчас никто не препятствуют работе промышленных предприятий. Однако нужно учитывать косвенное влияние. Например, предприятия испытывают колоссальные сложности при доставке работников, перевозке сырья и товаров.

Что же делать, если в мае заболеваемость не пойдет на спад? Если карантин продлится два месяца и не даст результата – значит он был некорректно организован. Нужны ли более жесткие меры с остановкой промышленности?

При жестком карантине мы можем потерять 16-20% ВВП, ту долю, которую составляет обрабатывающая и добывающая промышленность. Но спад в индустрии потянет за собой и другие отрасли. В результате в дальнейшем не исключены сценарии катастрофического масштаба.

Нужно понимать, что некоторые производства остановить невозможно. А если их остановить, то запуск будет сопровождаться колоссальными расходами. Я сейчас говорю о металлургических заводах, коксохимических предприятиях, угольных шахтах. Специфика работы угольных шахт, например, не предполагает остановку работы лав до их полной отработки, иначе горное давление со временем может задавить оборудование.

Это в полной мере касается и агропромышленной отрасли. Ее бесперебойное функционирование – это вопрос продовольственной безопасности. Стабильная работа химических предприятий – это основа ритмичной деятельности агросектора.

В экономике все взаимосвязано. И ужесточение карантинных мер в одном производственном сегменте неизбежно приведет к перебоям в работе других секторов экономики.

Следовательно, уже сейчас стоит подумать, как изменить подход к борьбе с эпидемией. На мой взгляд, целесообразно применять избирательные меры как к населению, так и к экономике.

Антикризисные меры

Чтобы поддерживать и развивать промышленность, не нужно вводить специфические меры для каждой отдельной отрасли. Меры поддержки должны действовать для всей промышленности и экспортеров: АПК, ГМК, энергетики, машиностроения, транспортной инфраструктуры, химической отрасли и других.

Вот перечень самых важных, на мой взгляд, мер в порядке последовательности:

Обеспечение перемещения сотрудников предприятий на работу и с работы (беспрепятственный доступ к рабочим местам). Бесперебойное функционирование логистической инфраструктуры («Укрзалізниці», портов, речной инфраструктуры) с приоритетом отечественных грузов перед транзитными. Уменьшение налогового давления на бизнес: обеспечение реального автоматического возмещения НДС без искусственных задержек для документальных проверок; поддержка производителей отсрочкой по ЕСВ, земельному налогу, экологическим налогам. Это позволит оставить на предприятиях ликвидность и сохранить рабочие места. Снижение, а также мораторий на последующее повышение тарифов государственных монополий: установление обоснованных тарифов в портах; снижение тарифов «Укрзалізниці», так как индекс цен производителей снизился в прошлом году на 7,4%.

Для восстановления экономики нужно создавать внутренний рынок и стимулировать инвестиции. Делать это необходимо, предпринимая следующие шаги:

Реализация государственной целевой программы развития инфраструктурных проектов («Укрзалізниці», портов, речной инфраструктуры, автодорожного хозяйства, энергетики). Ускорение реформы «Укрзалізниці» с разделением на трех операторов. Запуск программы кредитования для покупки жилой недвижимости. Расширение кредитования покупки продукции отечественного машиностроения. Повышение госзаказа на продукцию отечественного военно-промышленного комплекса.

Кризис – катализатор реформ. Поэтому, необходимо сосредоточить усилия на улучшении инвестиционного климата, что должно стать основным KPI Кабинета Министров в долгосрочной перспективе.

В этом контексте непозволительны даже намеки на дефолт. Государство и население заинтересованы в том, чтобы бизнес развивался, инвестировал. А бизнес заинтересован занимать по низким ставкам. Это возможно только если у государства высокий суверенный рейтинг и в стране хороший инвестиционный климат. Дефолт все это перечеркнет и усугубит кризис.

Уверен, законы необходимые для возобновления программы сотрудничества с Международным валютным фондом будут приняты, несмотря на определенные трудности. Сотрудничество с МВФ снизит до минимума риски суверенного дефолта в этом и следующем году.

Правительства развитых стран, как и развивающихся, поддерживают промышленность, стремясь сохранить рабочие места и стимулируя создание новых рабочих мест. По данным МВФ, государственные гарантии по кредитам стали важным инструментом поддержки бизнеса.

А еще необходимо защищать внутренний рынок от нечестной конкуренции и от роста импорта, потому что конкуренция на внешних рынках обостряется. Защитить бизнес сейчас – значит поддержать занятость населения.

Направления действий понятны. Часть из них не требует повышения бюджетных расходов. Это, например, меры, связанные с проведением реформ, а также регуляторные меры. В остальном нужно расставить приоритеты, ведь бюджетные средства ограничены. Только в данной ситуации ресурс времени также ограничен. Противодействие кризису требует оперативных и решительных действий.