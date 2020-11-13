Российская военная мощь – возможно ли сдерживание

Вадим Черныш, глава Центра исследований безопасности "СЕНСС", министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО (2016-2019)

Политика сдерживания, в общем смысле, состоит в том, чтобы разубедить, заставить отказаться от применения военной силы государство[1], рассматривающее такую возможность.

Сдерживание, по своей сути, является своего рода встречной угрозой на угрозу применения военной силы.

Государство может отказаться от идеи применить силу в том случае, если вероятные негативные последствия для него будут сопоставимы с потенциальными выгодами или даже превышать их.

Сдерживание может осуществляться двумя способами:

путем угрозы реального и значительного противодействия, когда лишь наличие самой такой угрозы заставляет отказаться от применения силы;

путем угрозы наказания, возмездия, за применения силы, то есть угрозы причинения существенного либо и вовсе разрушительного вреда за пределами изначально выбранной инициатором применения силы сферы или территории.

Историческими примерами стратегий сдерживания военной силы путем угрозы противодействия могут служить Великая китайская стена или “линия Маннергейма”.

С момента появления ядерного оружия широкое распространение получила концепция ядерного сдерживания, в основе которой лежит именно угроза применения его по территориям противника в качестве наказания. Она имеет два “измерения”. В первом случае идея состоим в том, что обладание ядерным оружием каким-нибудь государством способно удержать другие, “неядерные” государства от применения военной силы против него. Во втором случае – в том, что обладание ядерным оружием удержит других его обладателей от применения такого оружия.

Со временем, две страны – США и СССР (теперь РФ) – накопили настолько огромное количество ядерного оружия, что в теории ядерного сдерживания появился термин – “гарантированное взаимное уничтожение”, означающее, что обмен ядерными ударами гарантированно приведет к уничтожению обеих сторон. Появилась также концепция “второго ядерного удара”, суть которого в нашем случае можно свести к способности государства нанести ответный ядерный удар в качестве возмездия.

Россия – страна, обладающая огромным арсеналом ядерного оружия, а также тремя видами средств его доставки – баллистическими ракетами, стратегической авиацией и подводными лодками, так называемой “ядерной триадой”. По своему уровню только ядерный потенциал США сопоставим с российским и может выполнять функцию ядерного сдерживания, но этот фактор действует только по отношению к США и их союзникам.

02 июня 2020 года увидел свет Указ президента Российской Федерации “Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания”, в котором названы условия применения ядерного оружия Россией, а именно:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ и (или) ее союзников;

применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям РФ и (или) ее союзников;

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В июне 2014 года после оккупации территории Автономной Республики Крым и вторжения на востоке Украины, США выступили с инициативой, которая в настоящий момент имеет название “Европейская инициатива сдерживания” (“European Deterrence Initiative”). Её главная цель – сдерживание военной силы России, повышение военного потенциала как самих США, так и их союзников, а также партнеров в Европе.

Общий объём средств, выделяемых в 2020 году из федерального бюджета США на эту инициативу – 5.9 млрд. долларов США. В рамках этой инициативы существует и другая – Инициатива по содействию безопасности Украины (“The Ukraine Security Assistance Initiative”). Именно в соответствии с ней Украина получает военную помощь, размер которой определен в 250 млн. долларов США.

Политика сдерживания и соответствующие стратегии могут быть успешны при соблюдении ряда условий. Такими условиями являются:

наличие соответствующего потенциала, способности эффективно противостоять или осуществить скорое наказание, возмездие;

решимость противостоять либо осуществить наказание/возмездие без промедления при наступлении четко определенных условий;

доведения до грозящей стороны достаточного (но не избыточного!) объёма информации о своих способностях, решимости и условиях начала противостояния, наказания/возмездия.

Здесь следует отметить очень важный момент – если политика сдерживания и соответствующая стратегия окажутся неэффективными, попросту говоря “не сработают”, то придется уже иметь дело с реализацией стратегии обороны.

Среди украинских политических деятелей в настоящий момент доминирует мнение о том, что военное сдерживание России возможно путем угрозы противодействия возможному нападению. Именно таким содержанием наполнены заявления политического руководства и всевозможных экспертов. При этом упор делается на большом количестве военных потерь для РФ в случае её вторжения на территорию Украины, что и есть, по их мнению, основным сдерживающим фактором.

Против этого есть как минимум два возражения.

Во-первых, Россия обладает большим количеством вооружений, способных уничтожать живую силу, технику и инфраструктуру на территории Украины дистанционно, на расстоянии. Об этом в 2018 году как-то написал Евгений Примаков, нынешний директор одного из российских федеральных агентств – Россотрудничества: “Необходимо дать ясно понять Киеву и его спонсорам, что "вторжения" и "агрессии" на Украину российской армии всё же не планируется, пусть не надеются. И границу даже никто переходить не станет. Но мы обязательно вбомбим/вобьём ракетами ВСУ в эпоху Запорожской Сечи, чем украинцы и будут гордиться, как положено. Что не останется ни одного узла связи, ни одного штаба, ни одного склада ГСМ, аэродрома, парка техники, колонны, казармы, блокпоста - и не только, но и ни одной электростанции, водокачки, трансформатора, моста....”

Во-вторых, российская военная организация построена на максимальном использовании в современных конфликтах не кадровых военнослужащих своих вооруженных сил, а “суррогатных” воинских формирований – так называемых “частных военных компаний”, и подразделений, состоящих из граждан других стран, которые могут именоваться по разному - “народные милиции”, “силы самообороны” и т.п. Все эти комбатанты действуют под командованием РФ и в её интересах, но формально не являются частью её вооруженных сил, а обязательства перед ними, как правило, ограничиваются лишь выплатой материального вознаграждения и некоторых компенсаций. Потери среди таких комбатантов не имеют сдерживающего эффекта, поскольку общество не чувствительно к ним в той мере, в какой это могло бы быть в случае с кадровыми военнослужащими. Отметим также, что военные потери России в настоящее время отнесены к информации с ограниченным доступом.

Представляется, что заслуживает обсуждения стратегия сдерживания России с использованием некоторых элементов, основанных на угрозе ответного военного возмездия.

В стратегии сдерживания России возможно было бы сделать упор как минимум на три составляющих:

построение современной системы противовоздушной обороны, способной эффективно поражать воздушные цели не только над территорией Украины, а и над территорией России на максимально возможную глубину;

создание и производство значительного количества высокоточных сверх- и гиперзвуковых (сверхзадача) крылатых ракет наземного базирования, способных поражать цели далеко в глубине российской территории;

разработка новых видов неядерных ракетных боеголовок и взрывчатых веществ большой разрушительной силы.

Важно отметить, что до 2019 года Украина не могла разрабатывать ракеты меньшей и средней дальности, будучи связанной обязательствами в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США, подписанного еще в далеком 1987 году. 2 августа 2019 года упомянутый договор прекратил свое действие.

Не будучи ядерной державой, Украина не имеет возможности реализовать политику ядерного сдерживания. В таком случае, политика может основываться на принципе так называемого “расширенного” ядерного сдерживания в том смысле, что политический и военный союз с державой, обладающей ядерным потенциалом, будет фактором ядерного сдерживания для России. Но учитывая размер ядерного потенциала РФ и тот факт, что все другие ядерные страны, кроме США, далеко позади – приходиться констатировать, что только американское “расширенное” ядерное сдерживание будет наиболее эффективным.

В свою очередь, развивая свой военный потенциал Украина может стать значимым элементом в механизмах обеспечения безопасности в Европе и одним из ключевых игроков в реализации политики коллективного сдерживания России.

[1] В некоторых случаях политика сдерживания может применяться и к негосударственным субъектам.