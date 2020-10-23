Впервые за 29 лет овощеводы получат государственную поддержку Украины

Катерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), Международный консультант ФАО

21-го октября на заседании Кабинета Министров Украины утверждена Концепция государственной целевой программы развития овощеводства на период до 2025 года.

Это первый шаг государства на пути поддержки отрасли овощеводства. Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА) с весны текущего года собирала предложения от фермеров и производителей овощной продукции по дальнейшему развитию отрасли. Летом началось активное сотрудничество с профильным Министерством, в первую очередь, относительно государственной поддержки украинских небольших производителей.

При содействии заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, сотрудничеству департаментов Министерства с профильными ассоциациями производителей и при личной поддержке Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, удалось создать концепцию государственной целевой программы развития овощеводства на период до 2025 года.

Утверждением Концепции Правительство прислушалось к мнению украинских овощеводов

Мы провели многочисленные заседания рабочей группы по вопросам содействия развитию картофелеводства и овощеводства при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, чтобы определить своевременную концепцию развития отрасли.

Концепция была разработана Украинской плодоовощной ассоциацией совместно с Институтом водных проблем и мелиорации, Институтом овощеводства и бахчеводства, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и украинскими производителями овощей. Основной проблемой, на решение которой направлена ​​концепция, является обеспечение населения Украины качественной овощной и бахчевой продукцией, а также развитие эффективного конкурентоспособного производства.

Приятно отметить, что утверждением Концепции Правительство прислушалось к мнению украинских овощеводов. Это позволит создать условия для эффективного развития отрасли овощеводства, укрепит позиции украинского производителя и обеспечит население Украины собственной высококачественной овощной продукцией.

Государственную компенсацию нужно предоставлять, в первую очередь, сельскохозяйственным овощным кооперативам, стимулируя объединение малых производителей

Сегодня до 90% украинского овощного рынка находится в тени, что в денежном эквиваленте составляет не менее 40 млрд. грн. Маленькие фермеры и семейные фермерские хозяйства имеющие доступ к государственной поддержке должны действовать в правовом поле, интегрироваться в современный коммерческий рынок. То есть вместо стихийной торговли должны быть системные поставки продукции, эффективная кооперация и легальные доходы. Это позволит развиваться отрасли, развиваться государству, а потребители будут уверены в качестве и происхождении той продукции, которую они потребляют.

Сейчас Украина много импортирует - импорт овощной продукции растет, а экспорт, наоборот, снижается. В предыдущем 2019 году мы получили отрицательное торговое сальдо по внешнеэкономическим операциям со свежей овощной продукцией, которое составило почти 100 млн. долларов США - экспорт овощей сократился до 70 тыс. тонн, а импорт составил около 200 тыс. тонн.

Чтобы украинская овощная продукция была конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках, необходимо обеспечить профессиональный процесс выращивания, сбора, доработки и хранения продукции. Один небольшой фермер собственными силами это сделать не сможет. Для развития овощной отрасли в Украине нужно в селах или районах, специализирующихся на выращивании одной, двух или трех культур создавать инфраструктуру по доработке продукции. При этом так называемый первый класс продукции готовился бы на свежий рынок, а второй - был бы сырьем для перерабатывающих предприятий. Саму же компенсацию нужно предоставлять именно сельскохозяйственным овощным кооперативам, ведь это будет стимулом для объединения производителей. Поэтому государственная поддержка в частичном возмещении стоимости строительства и/или приобретении оборудования для кооперативных упаковочных центров свежей овощной и бахчевой продукции, а также частичном возмещении стоимости строительства новых тепличных комплексов.

Реализация Государственной целевой программы развития овощеводства позволит к 2025 году:

• повысить эффективность и конкурентную способность овощеводства путем обеспечения в полном объеме населения высококачественной, доступной по цене продукцией;

• увеличить долю предприятий, занимающихся производством овощей, в том числе семейных фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, а также создать соответствующие специализированные кластеры;

• обеспечить эффективное развитие отечественной аграрной науки.

Впереди новый этап - совместными усилиями нужно разработать программу развития овощеводства для утверждения правительством, чтобы впервые за 29 лет овощеводы получили государственную поддержку Украины.

На заседании Правительства была утверждена также концепция программы развития промышленного картофелеводства на 2021-2025 годы. Ею предусматривается обеспечение дальнейшего развития рыночной инфраструктуры, строительство современных картофелехранилищ, новых перерабатывающих мощностей и восстановление деятельности старых.