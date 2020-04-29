Правительству совместно со строительными компаниями время переосмыслить, как коронакризис повлияет на городское фермерство

Катерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации, международный консультант ФАО ООН

Вспышка коронавируса - это тот случай, когда обеспокоенность стран по поводу продовольственной безопасности привела к увеличению количества личных приусадебных участков и развитию городского фермерства (urban farming).

В Украине люди массово покупают дома в селах. А, например, в Узбекистане увеличивают налог на землю для тех, кто оставит приусадебные территории без дела.

Также в мире увеличился интерес к технологиям вертикальных ферм в городах, индивидуальному выращиванию салатов, ягод и овощей на балконах и установке урбанистических мини-ферм прямо в квартирах.

Насколько эффективно используется земля в городах? Как могут выглядеть современные жилые и офисные здания, где люди смогут собственноручно выращивать здоровые салаты, овощи и фрукты?

Правительству, проектировочному и строительному бизнесу время переосмыслить это. В том числе и то, ка( в архитектуре жилых и офисных сооружений предусмотреть возможность создания площадок под выращивание растений.

Из-за влияния коронакризиса все больше горожан по всему миру начинают выращивать салаты и овощи у себя дома, что может стать долгосрочным стимулом для развития городского фермерства.

Как известно, паника в некоторых странах во время кризиса привела к нарушению логистических поставок продуктов, подорожанию определенных продуктов питания, пустым полкам в супермаркетах и росту закупки семян. Также во многих странах мира закрылись фермерские рынки.

Все больше людей стали задумываться над тем, откуда берется пища, как она поставляется и что делать, если поставки будут нарушены.

Как прогнозирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), к 2050 году в городах будет проживать более 2/3 населения мира. Таким образом, развитие технологий урбанистического фермерства приобретает большее значение.

По оценкам различных мировых исследований, городские дома вполне могли бы удовлетворять потребности населения в фруктах и ​​овощах.

В небольшом Сингапуре, который импортирует более 90% своей продукции, городское сельское хозяйство, включая вертикальные фермы и фермы на крыше, быстро становится популярным.

Город стремится к 2030 году обеспечить 30% своих потребностей в питании за счет увеличения местных поставок фруктов, овощей. А вспышка COVID-19 заставила задуматься о том, как инвестировать в домашнее производство продуктов питания.

Сама тема личных ферм в джунглях привлекает внимание людей не первый год. Появилось достаточно много стартапов и людей, готовых в них инвестировать, а также с каждым годом растет количество коворкингов и офисов, где применяют экотехнологии.

В 2018 году рынок закрытых городских ферм оценивался в $ 27 млрд. По прогнозам, к 2026 году он достигнет отметки $ 49,6 млрд.

Все же стоит отметить, что несмотря на рост популярности городского сельского хозяйства, оно вряд ли произведет революцию в наших продовольственных системах в глобальном масштабе в ближайшие годы. В настоящее время единственными культурами, которые приближаются к получению прибыли в городских фермах являются салатная зелень, микрогрин и травы. Вскоре могут появиться некоторые фрукты и овощи с высоким содержанием воды и калорий, такие как помидоры и клубника (земляника садовая). Эти культуры не представляют основу полноценного рациона питания человека, скорее являясь дополнительным источником витаминов. Условно говоря, одним салатом мир не накормишь.

На сегодняшний день современные технологии урбан фарминг - дело дорогое как с экономической, так и с экологической точки зрения. Во многом это связано с тем, что в отрасли используется LED-освещение - светодиоды, имитирующие свет солнца. Солнце по-прежнему значительно затмевает даже самые эффективные светодиоды и делает это бесплатно. Кроме того, искусственное освещение должно получать электроэнергию, а во многом и ее, из муниципальных сетей, которые не всегда зависят от возобновляемых источников энергии.

Очевидно, что глобально сельское хозяйство сосредоточивается на эффективном и устойчивом производстве основных культур, таких как пшеница, кукуруза, соя и рис. Эти продукты с высокой калорийностью составляют основную часть мирового рациона питания, как для людей, так и для создания комбикормов. Они выращиваются на больших площадях и маловероятно, что их кто-то решит вырастить в домашних условиях.

В мире насчитывается почти 4 миллиарда гектаров сельскохозяйственных угодий. В Украине больше 60 млн га земли, из них 42,7 млн га - более 70% - это земля сельскохозяйственного назначения - слишком много, чтобы перевести ее на домашнее хозяйство или заменить. Но применение некоторых методов и технологий, разработанных с помощью выращивания в закрытых помещениях, к более традиционным методам, может помочь нам обновить мировые продовольственные системы для получения более высоких урожаев, уменьшения их влияния на окружающую среду и выращивания более чистых, питательных и доступных продуктов питания.

Пандемия коронавируса показала, что перебои с поставками продовольствия могут произойти в любом месте и в любое время. Это определенно вызывает повышенный интерес к местной продукции.

Когда городские жители выращивают собственноручно продукты питания, люди автоматически становятся не просто наблюдателями, а активными участниками продовольственной системы и играют уже свою роль в поддержании экологии и здоровья планеты.

Нужно совместными усилиями создавать такие современные экопросторы для горожан. Плоские крыши и пустыри заполнить системами озеленения. Во многих странах Европы на крышах домов активно озелененные территории. В швейцарском Цюрихе я видела довольно много домов с интересными лоджиями и балконами, где люди выращивают настоящие сады. В современных зданиях они выглядят очень органично.

Городское сельское хозяйство способно создать более осознанные связи с окружающей природой, когда люди, которые живут в квартирах, будут наблюдать, как растут их будущие завтрак, обед и ужин.

Правительство может поощрять учебные заведения, участвующие в программах выращивания продуктов питания, а также мотивировать проектировочные и строительные компании, которые поддерживают программы городского фермерства.