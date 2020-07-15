В каких изменениях и инновациях нуждается бизнес в Украине

Наталия Шмигельская, основательница холдинга "Асторг", компании "Укрптахосервис" и ТМ "Готово"

Быть предпринимателем – это всегда вызов и риск для расчётливого авантюриста. Быть предпринимателем в Украине – это риск, кратно умноженный на отсутствие поддерживающих механизмов и попутных программ со стороны государства. Главные «головные боли» предпринимателей так или иначе лежат в плоскости следующих пяти аспектов.



1. Остановка импорта в пользу своего производства.

Любая развитая страна стремится защищать своего производителя, разрешая импорт только тех товаров, дефицит которых чувствуется на внутреннем рынке. В Европе существуют специальные квоты, цель которых не «гасить» своего производителя. В нашей с этим пока не всё так цивилизованно. Как пример, ситуация с молочной продукцией, которая ввозится из Польши, где этот бизнес существует на дотациях. Около 25-30% ресурсов на развитие бизнеса в сегменте молочных продуктов датирует польское государство. Ясное дело, что наши предприниматели не могут с ними конкурировать из-за отсутствия таких дотаций. Конкуренция, которая возникает из-за импорта, еще и усложняет непростую ситуацию.

2. Помощь государства в программах по развитию отрасли.

Соответственно, нам нужна поддержка от государства в виде беспроцентного кредитования, как это делают в других странах. Конечно, разные дотационные программы не будут работать при коррупционном правительстве, потому что бизнес от этого не выиграет – всё выльется в формальный распил денежных средств. Важен способ дотации, форма и качество контроля за ними. Один из хороших способов – выделять деньги через банковскую систему или инвест. компании… Если такие программы будут работать в разных бизнес-отраслях, то это безусловно поддержит предпринимателей и экономику страны в целом. Сегодня можно легко проанализировать, как простимулировали экономику развитых стран дешевые программы кредитования предпринимателей (до 3% годовых) и налоговые каникулы.





3. Выход на экспортные рынки: включить зеленый свет.

Импорт у нас зашкаливает, а вот экспорт предпочтительно составляет агропромышленная продукция. Зачастую продукт выезжает из нашей страны в виде сырья и возвращается в виде продукции с добавочной стоимостью, на чем зарабатывают другие страны. У наших предпринимателей пока не хватает бизнес-культуры, образования и понимания для того, чтобы удачно произвести продукт с добавочной стоимостью и экспортировать его. Когда наши бизнесмены хорошо прочувствуют глобальные возможности и научаться работать на другие рынки, то это существенно изменит экономическую ситуацию (увеличение в бюджете суммы от налогообложения, большее число рабочих мест и т.д.). Для успешного выхода на экспортные рынки важна также поддержка предпринимателей со стороны государства в виде конференций, программ и т.д., а именно: четкие шаги и прозрачные алгоритмы для бизнеса, ориентированного на экспорт.

4. Налогообложение: большой налог, который сложно платить, когда другие не платят.

Вряд ли власть порадует предпринимателей в ближайшее время снижением налогов, потому что, учитывая нашу ментальную культуру в этом вопросе, сложно спрогнозировать: будут платить больше меньшую сумму или все-таки будет дыра в бюджете, потому что налогоплательщиков не прибавится. Не стоит забывать, что в США и Европе неуплата налогов – это исторически выработанное токсичное восприятие в обществе. У нас нет такого отношения. Тем не менее я верю в переходные модели и мониторинг, и думаю, что пересмотр системы налогообложения (упрощение налоговых процедур и снижение уровня налогов для малого и среднего бизнеса) является неизбежным вопросом времени для нашей страны.

Важность этого шага легко иллюстрирует обыденный пример с подсолнечным маслом, которое, например, в США на полке стоит 6 долларов, а покупают у нас по цене 1 доллар за литр. Цена американского предполагает маржу в 6 раз больше, на которой могут заработать все участники цепочки «производство-продажа», и выплатить при этом бескровно налоги.

В нашей стране я не могу с такой же целью поставить наценку и даже 50% процентов, потому что конкуренция не позволяет. В то же время я должна в существующих рамках наценки выплатить не только налоги, но и оплатить работу сотрудников, логистику, маркетинг и т.д. Грубо говоря, наценка у нас не позволяет полноценно развиваться и масштабировать свободно бизнес, как например, в США, где маржа позволяет спокойно относиться к налогам. А с маржи в 25% вытекает следующее. Начинающим предпринимателям невозможно выжить с такой наценкой. Они должны быть дотируемыми предприятиями, потому что есть затраты, которые себя не окупают первыми продажами с такой маленькой маржой. И при этом сразу же чувствуется давление налоговой службы.

5. Коррупция: налоговая давит на бизнес

У нашего предпринимателя должен быть сильный иммунитет к бизнесу, чтобы выдержать все проверки и сохранить желание далее работать законно, если оно изначально есть. На это уходит много ресурса у любого бизнесмена. В США бизнесмены не проходят таких дополнительных проверок, кроме нечастых уточняющих вопросов после подачи декларации. Предприниматель в США не знакомится за всю свою деятельность с налоговым инспектором, если он не делает грубых нарушений. В нашей стране бизнесмен более пристально нанимает бухгалтеров и финансистов, чем менеджеров, потому что мы чаще защищаемся, чем развиваемся.

В целом, борьба с коррупцией будет иметь смысл, если люди, которые работают в госорганах будут бояться потерять не свободу, а свое рабочее место, когда зарплата будет соответствовать реальному прожиточному минимуму и стоять в одной плоскости с бизнес-доходами. В противном случае человек выживает и готов пойти на крайние меры под девизом «пронесёт». Это замкнутый круг, выход из которого step by step, в обход любого давления на бизнес.

Инновации: не бояться ошибиться

Цель любой инновации – сломать доминирующую отраслевую логику таким образом, чтобы ваш клиент получил еще больше ценности, а компания конкурентное преимущество и больше прибыли.

Украинские предприниматели, на удивление, уверенно и довольно быстро внедряют многие прогрессивные технологии в свой бизнес. Кассы самообслуживания, торговые залы без продавцов стали уже обыденным делом для украинских потребителей. Уверена, на очереди массовое внедрение retail beacons – беспроводные устройства, которые идентифицируют ID смартфона, получая такие образом много данных о предпочтениях и вкусах его собственника. Это позволит ритейлерам предлагать максимально персонализировать рекламный контент, учитывая запросы потенциального покупателя, хронологические события его жизни и текущее местонахождение. Образно говоря, если потребитель будет проходить мимо ювелирного магазина, то смартфон сообщит ему, что ритейлер предлагает скидки на украшения, что как раз накануне дня рождения жены.



Для наших украинских реалий пока еще удивительным кажутся роботы-консультанты, но собственники больших торговых площадей вполне возможно уже пристально присматриваются к таким помощникам, понимая все преимущества такого неутомимого сотрудника, которого легко запрограммировать на простые действия-помощь для покупателей.

Внедрение инноваций – это существенный шаг в будущее, который позволяет спустя время опередить конкурентов и получить больше лояльности от потребителей. Однако наши предприниматели часто сами конкурируют с инновациями, не решаясь применять базовые принципы инновационного бизнес-моделирования:

игнорировать статус-кво (доминирующую отраслевую логику);

перестать оглядываться на конкурентов;

генерировать как можно больше идей;

разрешить себе ошибаться.

Я советую не бояться новаторских решений и своих самых смелых идей. Возможно, именно эти шаги станут ключевыми для успеха в вашем бизнесе.



В заключение хочу отметить, что экономика страны будет расти только тогда, когда государство поймет, как важно думать о бизнесе и взращивать его своей поддержкой и помощью, слушая боли и потребности предпринимателей, главных налогоплательщиков. Только так наша страна создаст все условия для того, чтобы развиваться и стать примером экономического роста для всего мира.