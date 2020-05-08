Карантин и агропромышленность: 5 советов, как спасти бизнес

Начну с главного: чётких правил выхода из кризиса нет! Но есть возможности. И кризис – это, в первую очередь, поиск возможностей.

Мои топ-5 главных посткарантинных решений из личного опыта:

1. Сосредотачиваться не на расходах, а на прибыли.

2. Максимально продумать сценарии, которые могут произойти в худшем случае, чтобы быть вооружённым.

3. Сохранить ключевых (лояльных) сотрудников.

4. Использовать всевозможные онлайн-инструменты, чтобы достучаться до партнеров, клиентов, подрядчиков, стейкхолдеров.

5. Если бизнес связан с производством, подумать, как выйти максимально быстро на экспорт. Это может быть посещение выставок при возможности, запуск экспорт-менеджеров на фрилансе с существующей нужной клиентской базой, участие в специализированных выставках со своим стендом после открытия границ.

Посмотреть на бизнес отстраненно

Фокус и энергию нужно направлять на возможности, а не на проблемы. Пересмотрите стратегию. Пропишите план взаимодействия от больших клиентов к мелким. Разделите между сотрудниками обязанности, поставьте чёткие задачи и сроки с описанием результата. Скорректируйте мотивацию по приоритетам. Подумайте совместно с коллективом о том, какой бы вы хотели видеть компанию через 5 лет.

Анализ бюджета

Безусловно, чтобы четко понять, как действовать в это непростое время, стоит беспристрастно оценить реальное состояние компании.

Если есть запас хотя бы месяца на три (продажи и сбыт в целом после карантина – это открытый вопрос для всех), то можно ждать завершения карантина и исходить из непосредственного состояния бизнеса и ситуации на рынке.

Если запаса прочности нет, то необходимо сократить необязательные для поддержания бизнеса расходы до минимума. Здесь полумер не нужно. Затраты важно сокращать максимально кардинально, чтобы не потопить весь корабль, а пожертвовать чем-то во имя спасения всего бизнеса. При этом важно дотошно объяснить сотрудникам ситуацию – рассказать, почему эти меры позволят бизнесу выжить.

Лояльность сотрудников

Должны остаться основные «киты» в «костах», отчасти это оплата работы сотрудникам, которые и выведут компанию из кризиса. Если не сохранить костяк, восстановиться будет намного сложнее. Сейчас важно сосредоточиться на выживании и любой дополнительной прибыли.

Хотите оставить всех сотрудников – ищите минимальный вариант оплаты труда. Присмотритесь к качеству и лояльность каждого к вашему бизнесу. Я считаю, что люди – важнее всего. Можно остаться без офиса и подручных ресурсов, но сохранив команду, можно уверенно восстановить все процессы, заручившись, в том числе, ответной поддержкой лояльных сотрудников.

Кризис – это новый опыт, который делает нас сильнее

Раньше люди делились на тех, кто покупает через интернет и на тех, кто не верит в удачную покупку онлайн. Сейчас все изменилось. Многие осознали, что онлайн-покупки – это удобно и комфортно. Важно максимально быстро сделать все, чтобы клиент мог взаимодействовать с вашим продуктом в онлайне. Используйте эту возможность уже сейчас.

Планы на экспорт

У нас в стране любой бизнес можно адаптировать к выходу на экспорт. Многие это направление недооценивают или боятся сделать первые шаги. Но преимуществ очень много по сравнению с европейскими странами, в т.ч. уже и с Китаем. Подумайте, возможно, у вашего бизнеса есть возможности шире, и вы можете работать и на экспорт, не только на внутренний рынок. Это отличная возможность для роста бизнеса во время кризиса.

Не стоит отпускать мысль, что рано или поздно карантин закончится. На своем примере, хочу сказать, что максимально использовала карантинное время для развития компании. Например, мы в нашей компании за время карантина вывели в продажу новые блюда с доставкой через популярные службы. Запустили сайт и приложение для сервиса доставки. Также адаптировали наш ассортимент в сторону более домашних блюд (учитывая любовь украинцев к самостоятельно приготовленным блюдам) и, в целом, расширили ассортимент продуктов.

В завершение хочу посоветовать работать над своим ментальным здоровьем. Предприниматель должен быть в ресурсе, а для этого должен уметь работать со своим стрессом. Не забывайте, что никакой карантин не отнимет талант предпринимателя, если он есть, а возможности для бизнеса будут всегда, даже в кризис. Ищите внутреннюю тишину и спокойствие, чтобы их разглядеть.

Выживут сильнейшие – те, кто умеют адаптироваться и избегать паники. Любой кризис многим предпринимателям дает толчок к развитию и шанс выйти на свободные участки рынка, откуда ушли те, кто не справился и пришел к решению «закрыться». Но это же не про вас?