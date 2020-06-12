Колонки

15:50 12.06.2020

Автор: РОМАН ЛЕЩЕНКО

Госгеокадастр нужно очищать от коррупции

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Госгеокадастр нужно очищать от коррупции

Роман Лещенко, председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с 11 июня 2020 года

 

 

Многие люди отчаянно боролись за пост главы Госгеокадастра. Но не я. Многие годы я преподавал в университете и руководил семейным бизнесом - частным фермерским хозяйством в Черкасской области. В прошлом году меня пригласили в команду Владимира Зеленского в качестве Уполномоченного Президента Украины по земельным вопросам. Я принял предложение Президента, ведь знал не понаслышке, как много значит земля для селян и громад, и в каких масштабах ее разворовывают или неправильно администрируют бюрократы всех мастей.

Я объездил всю страну, встречался с фермерами и представителями местных общин. Где бы я ни был, всюду слышал от людей, как земельная коррупция лишает сил и тормозит развитие малых и средних фермеров по всей Украине, ограничивая возможности для инвестиций, доступ к кредитным ресурсам и использование потенциала земель. Совершенно очевидно, что без трансформации государственных институтов, ответственных за земельные отношения, фермеры не почувствуют положительные изменения от земельной реформы, начатой ​​Президентом Зеленским.

Итак, я принял новый вызов, возглавив один из самых коррумпированных государственных органов - Госгеокадастр. Я четко осознаю, какие сложные и масштабные задачи ожидают впереди. Но мы должны за них браться и решать, если хотим, чтобы наши дети жили в стране с цветущими и наполненными жизнью, а не разоренными и опустевшими, селами и городками. Мы не можем проиграть.

Я вижу историческую миссию Госгеокадастра в том, чтобы помочь Украине эффективно распоряжаться своими сельскохозяйственными угодьями и уникальными природными ресурсами, обеспечить основу для планирования и сбора поступлений в местные бюджеты, способствовать развитию частного сектора, особенно в сфере сельского хозяйства, и, главное - защищать права граждан на землю и обеспечивать им беспрепятственный доступ к качественным услугам.

Пронизанный тотальной коррупцией Госгеокадастр провалил свою миссию в предыдущие годы. Сегодня его работа, как никогда, важна, чтобы помочь стране быстро преодолеть негативные последствия кризиса. Поэтому трансформация Госгеокадастра в свободного от коррупции ведущего провайдера геопространственных данных открывает для всех нас огромные возможности.

Первое, с чего я начну свою работу на должности, - это борьба с хищением нашего общего богатства - государственных земель. Честным сотрудникам с незапятнанной репутацией нечего бояться, однако малейшие признаки незаконного или ненадлежащего поведения будут немедленно расследоваться.

Второй приоритет - приложить все усилия для принятия необходимого законодательства, которое обеспечит передачу государственных земель в распоряжение органов местного самоуправления, позволит нам упростить и перевести «в цифру» все процессы управления земельными ресурсами, проводить электронные земельные аукционы, а также создаст для фермеров стимулы для выхода из тени и получения доступа к банковским кредитам и программам государственной поддержки.

Для реализации нашей миссии нам понадобится содействие многих правительственных структур, а также гражданского общества, частного сектора и международных партнеров. Это поможет нам разоблачать коррупцию на всех уровнях и эффективно бороться с ней, одновременно фокусируя внимание на сложных технических задачах и соответствующем оснащении нашего персонала для честного и достойного служения стране.

Уверен, что в условиях всесторонней поддержки мы выполним поставленную Президентом историческую задачу: сделаем Украину лидером аграрного сектора, а украинцев – истинными владельцами нашей Богом данной земли.

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