Глава МВД: задержаны люди, планировавшие покушение на министра агрополитики Лещенко

Гражданин США и гражданка Украины планировали убийство министра аграрной политики Романа Лещенко в связи с его деятельностью в 2018 году, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

На брифинге в четверг в Киеве глава МВД рассказал, что полиция проверяла информацию о том, что гражданка Украины и гражданин США готовили покушение на убийство человека, который был коллектором и вымогал средства. Это преступление было раскрыто и впоследствии выяснилось, что эти же люди планировали покушение на Лещенко.

"Лицо, у которого и пытались отобрать имущество, – Роман Лещенко… это (покушение на убийство – ИФ) связано с его деятельностью в 2018 году… Гражданин США должен был выехать, преступление должно было быть совершено после его отъезда", - сказал Монастырский.

В свою очередь глава Национальной полиции Игорь Клименко уточнил, что гражданин США был основным заказчиком убийства Лещенко. Ему и другим задержанным гражданам Украины инкриминируется похищение человека, вымогательство, покушение на убийство.

Отвечая на вопрос о мотиве заказа, глава Нацполиции сказал: "Во-первых, это деньги".

По словам министра, правоохранители инсценировали убийство коллектора, и отправили заказчикам видео и фото. Заказчики приехали в дом, чтобы убедиться в выполнении заказа.

"Есть доказательства того, как заказчики реагировали на полученные фото и видео (на которых был изображен "труп" якобы убитого киллером коллектора – ИФ). Они убедились, что киллер реально исполняет их заказы. И они сразу же обратились со следующим заказом. Это (целью – ИФ) было лицо, с которым они сотрудничали и у которого пытались отобрать имущество и выбить воображаемые долги. В 2018 году были партнерами (указанный – ИФ) гражданин США и гражданин Украины. Этим гражданином (Украины – ИФ) был Роман Лещенко – министр украинского правительства", - заявил Монастырский.

Он отметил, что указанное дело было связано с деятельностью Лещенко в 2018 году, еще до того, как он начал работать на государственной службе.

Также Монастырский отметил, что в ходе встречи заказчиков с потенциальным киллером, которая прошла накануне, последний получил задаток за убийство министра в размере $20 тыс. Само преступление должно было произойти после того, как заказчик из США выедет с территории Украины.

При этом глава МВД уточнил, что главной целью заказчиков было не убийство, а нанесение телесных повреждений министру, однако в случае, если бы Лещенко пришлось убить, то заказчики "были бы не против".

Монастырский добавил, что Лещенко узнал о готовящемся на него покушении только "за полчаса до брифинга", после того, как правоохранители задержали заказчиков преступления.

Правоохранители несколько месяцев назад получили информацию о подготовке покушения и задержали организаторов непосредственно при проведении расчета.

В настоящее время гражданину США и его доверенному лицу сообщено о подозрении в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве (ч.2 ст.15, ч.3 ст.27 п.п. 6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15, ч.3 ст.27, ч.2 ст.121, ч.2 ст.15, ч.3 ст.27 ч.2 ст.146, ч.2 ст.15 ч.3 ст.27 ч.4 ст.189 УК Украины).

Все задержанные помещены в СИЗО. Решаются вопросы по избранию им меры пресечения. По словам Монастырского, им грозит пожизненное заключение.

В свою очередь министр Лещенко заявил, он никак не связан с заказчиком – гражданином США.

Роман Лещенко был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины 17 декабря 2020 года.