Изоляция губительна: зачем бизнесам объединяться

Александр Соколов, региональный представитель СУП в Одесской области, собственник онлайн-ресторанов Smilefood

Неделю назад Союз украинских предпринимателей – самое крупное объединение бизнесменов Украины – избрал новый совет директоров. Он,как всегда, состоит из опытнейших бизнесменов нашей страны, сумевшие создать такие компании, как Фармак, UBC Grouр, Новая почта, ТИС, Добробут, и многие другие. В целом, Союз объединил более 800 компаний, которые платят 65 миллиардов гривен налогов в бюджет, создавая 350 тысяч рабочих мест.

В мире существуют разные форматы объединений предпринимателей: ассоциации бизнеса, торговые палаты, союзы работодателей, бизнес-клубы. И если последние, по большей части, сосредоточены на неформальном общении и нетворкинге, у СУП есть другая миссия – влиять на законодательную базу и улучшать бизнес-климат в нашей пока еще коррумпированной стране.

Публичная позиция крупных бизнесменов способна разворошить не одно осиное гнездо. Именно поэтому я всегда с интересом читаю фейсбук Александра Соколовского, основателя группы компаний “Текстиль-Контакт” и члена совета директоров СУП, который открыто высказывается по поводу неправомерных тендеров или госзакупок. Благодаря огласке, в прошлом году глава комитета по строительству и недвижимости СУП Артур Мхитарян выиграл схватку, в которой представители спецслужбы пытались заполучить бесплатно квартиры в новострое Артура.

В свое время Новая почта не побоялась вынести в публичную плоскость попытку рейдерства. Для меня это был очень знаковый случай. В определенных кругах судьба этой компании уже считалась предрешенной – «отжать». А не сработало.

Еще пример - завод по производству воды «Малятко», который удалось отбить от рейдерской атаки в том числе и усилиями другого члена совета директоров Тимура Бондарева из юридической компании Arzinger.

Поэтому, для меня очевидно – объединяясь и наращивая мощь, легче менять правила игры.

В Украине или в наших соседних странах Болгарии и Польше членство в подобных объединениях добровольное. А вот, например, в Германии – обязательное, в частности, в федеральном Конгрессе торгово-промышленных палат и Центральном союзе немецких объединений ремесленников. Их участники даже имеют право вето на законопроекты.

Мы право вето, увы, не имеем, но продолжаем бороться против инициатив, которые убивают и без того хлипкий бизнес климат в стране. Так, один из таких документов – закон №466 (проект №1210), который значительно увеличивает фискальную нагрузку, а в условиях кризиса попросту делает невозможным полноценное восстановление.

И это после того, как бизнес фактически усилил роль государства в борьбе с пандемией, взяв на себя львиную долю функций по обеспечению больниц всем необходимым – от еды и одежды до многомиллионного оборудования.

Бизнес, в который раз, оказался более маневренным, быстрым, обладающим лучшей репутацией на международных рынках и более действенной логикой принятия решений. Ведь мы тратили свои деньги, никто не хотел ни нажиться, ни получить откат.

Страхов итак хватает, планировать и без того сложно.

Однако, что мы видим? Четкую тенденцию, свидетельствующую о значительном расширении полномочий фискалов, проще говоря - налоговой развязывают руки. Осенью вступит в силу закон №1053 "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг". Все пошумели про него и забыли, а ведь этот закон, якобы призванный бороться с теневой экономикой, по сути предполагает полную фискализацию и добьет тот немногий малый бизнес, который оклемается после карантина. Готова ли маленькая парикмахерская к тому, чтобы вести такой учет?

Еще из «хороших новостей» - нововведения НБУ относительно противодействия финансированию терроризма: если с одного айпи будут происходить оплаты на разные карточки, то можно уже попасть под подозрение. А как же быть бухгалтеру на аутсорсе, который работает из своей квартиры и ведет одновременно 10 предприятий?

Для бизнеса арестованные счета компании на 2-3 месяца – это смерть. А значит бизнесмен будет вынужден идти и договариваться.

Сегодня бизнес ждет мораторий на проверки хотя бы до конца этого года. Каждый день я получаю таргетированные рекламные предложения об услугах, помогающих вывести компанию в какую-либо из стран мира. Скажу больше – все чаще замечаю разговоры о том, как хорошо вести дела за границей и на бизнес-форумах, и в ютуб-программах.

И каждый день бизнес уходит из Украины. Каждый день деньги уходят в другие юрисдикции. Туда, где легче платить и где нет коррупции. А если все уедут и платить будет некому? Что останется правительству с такой стратегией - сильнее давить на тех, кто остался?

А пока мы здесь, нужно держаться вместе.