Телеком

18:24 20.02.2018

ВХСУ перенес рассмотрение дела о возврате государству акций "Укртелекома" на 13 марта

ВХСУ перенес рассмотрение дела о возврате государству акций "Укртелекома" на 13 марта

Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) перенес рассмотрение кассации по делу о расторжении договора о покупке ПАО "Укртелеком" между компанией "ЕСУ" и Фондом государственного имущества (ФГИ), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

На заседании суда во вторник судья объявил перерыв в заседании до 13 марта.

Причину перерыва и другие детали судебного процесса в компании не раскрывают.

Как сообщалось, ФГИ в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" ООО "ЕСУ" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент - около $1,3 млрд). Однако в 2017 году ФГИ обвинил "ЕСУ" в невыполнении инвестобязательств, состоявших во вложении $450 млн инвестиций и передаче государству спецсети связи, и к середине декабря добился в судах двух инстанций решения о возврате 92,79% акций в госсобственность. Владелец "Укртелекома" заявил о намерении подать кассацию.

Параллельно с "ЕСУ" судятся государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в 2013 году приобрели его облигации более чем на 4,2 млрд грн и теперь требуют их погашения и выплаты по ним процентов. Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, ООО "ЕСУ" за девять месяцев 2017 года сократило чистый убыток в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 0,13 млрд грн, однако накопленный непокрытый убыток к концу сентября достиг 6,89 млрд грн, выручка отсутствовала. Основным активом предприятия являются долгосрочные финансовые инвестиции – акции "Укртелекома", стоимость которых в балансе оценена в 10,8 млрд грн, согласно договору купли-продажи от 2011 года.

В настоящее время владельцем "ЕСУ" выступает СКМ, которая в 2013 году купила эту компанию у кипрской Raga (ранее) и обвиняет ее в нарушении условий продажи в виде невыполнения приватизационных инвестобязательств, добиваясь расторжения договора купли-продажи и возврата "ЕСУ" в собственность Raga.

В свою очередь Raga требует от СКМ оплаты $820 млн по вышеуказанному договору.

Спор между компаниями рассматривается в Лондонском суде, и СКМ предлагает государству дождаться решения этого суда для окончательного разрешения приватизационного спора.

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