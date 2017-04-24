ВХСУ 16 мая рассмотрит кассацию "Газпрома" на решение о взыскании штрафа АМКУ 172 млрд грн

Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) назначил на 10:35 16 мая 2017 года рассмотрение кассации ПАО "Газпром" на решение суда о взыскании с компании штрафа и пени в размере 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением.

Согласно сообщению суда, кассационная жалоба зарегистрирована 20 апреля.

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около $6,4 млрд) за счет пени за его неоплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

АМКУ 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу (ГИС) заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 172 млрд грн.