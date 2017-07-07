Экономика

16:42 07.07.2017

Высший хозсуд возложил на ТКЭ оплату "разбалансов" газа за январь-апрель 2016г

Высший хозяйственный суд Украины 6 июля отклонил кассационную жалобу ПАО "Укртрансгаз" в рамках спора компании с НАК "Нафтогаз Украины" по покрытию стоимости "разбалансов" газа за январь-апрель 2016 года.

В результате такого решения суда спорный объем газа подлежит оплате предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ), а его стоимость увеличится до 1,85 млрд грн (за счет повышающих коэффициентов, предусмотренных в Кодексах газотранспортной и газораспределительных систем).

Как сообщалось, ранее суд первой инстанции удовлетворил требования "Укртрансгаза" о взыскании 924,832 млн грн с "Нафтогаза Украины" в качестве оплаты за услуги балансировки в январе-апреле 2016 года.

В свою очередь, Киевский апелляционный суд, наоборот, отменил решение суда первой инстанции. При этом суд принял во внимание аргументацию "Нафтогаза Украины", в которой тот утверждает, что являющиеся предметом спора объемы газа на самом деле были несанкционированно отобраны из ГТС третьими лицами, а именно - ТКЭ.

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