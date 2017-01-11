Спорт

09:51 11.01.2017

Киевский ФК "Динамо" отозвал иск к НБУ

ООО "Футбольный клуб "Динамо "Киев" отозвало иск с требованием отменить решение комиссии Национального банка Украины (НБУ) от 13 декабря 2016 года, которым общество признано связанным лицом с национализированным ПриватБанком (Днепр).

Согласно данным Единого реестра судебных решений, просьба об отзыве иска была удовлетворена Окружным административным судом Киева 29 декабря 2016 года.

За день до этого, 28 декабря, в Окружном административном суде Киева был зарегистрирован соответствующий иск ФК. Суд, в частности, обязал НБУ, Фонд гарантирования вкладов и ПриватБанк представить документы, на основании которых со счетов банка списаны средства ФК.

Ранее в пресс-службе ФК "Динамо" (Киев) заявили, что команда продолжает работать с ПриватБанком в обычном режиме и у клуба не возникают проблемы при осуществлении своей деятельности.

"Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации ПриватБанка". Подчеркиваем, что ФК "Динамо" (Киев) имеет полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией ПриватБанка, так и с руководством Национального банка Украины", - говорится в заявлении, размещенном на сайте клуба во вторник.

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