На следующем заседании ТКГ стороны продолжат работу по ускорению процесса освобождения незаконно удерживаемых украинцев

В ходе переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуацию на Донбассе была подтверждена приоритетность освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины, заявляет уполномоченный Верховной Рады по правам человека по результатам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ.

"Сегодня на заседании в Минске стороны еще раз подтвердили, что наша приоритетная задача - это освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Сейчас в трехстороннем формате продолжается дискуссия, и на следующем заседании продолжится работа по ускорению процесса и поиска компромиссов", - цитирует В.Лутковскую пресс-служба омбудсмена в четверг вечером.

При этом, как отмечается в сообщении, уполномоченный по правам человека добавила, что "РФ выразила заинтересованность в возвращении своих граждан".