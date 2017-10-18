Политика

15:57 18.10.2017

Порошенко обсудил с президентом Румынии закон об образовании и пригласил его в Украину

Порошенко обсудил с президентом Румынии закон об образовании и пригласил его в Украину

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, в ходе которого обсудил с ним закон Украины "Об образовании" в части защиты языковых прав национальных меньшинств, а также актуальные вопросы украинско-румынских отношений.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду, президент Румынии подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

П.Порошенко пригласил К.Йоханниса осуществить визит в Украину в ближайшее время.

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