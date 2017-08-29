В Литве поддерживают скорейшее создание в Украине антикоррупционного суда

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус выступает за создание в Украине Специализированного антикоррупционного суда в ближайшее время.

"Мы приветствуем усилия специальных антикоррупционных органов Украины в борьбе с коррупцией и надеемся, что они и в дальнейшем смогут работать эффективно и независимо. Не менее важно, чтобы дела, которые они расследуют, доходили до суда, достигались конкретные результаты и появлялись обвинительные приговоры. Также важно создать Специализированный антикоррупционный суд в кратчайшие сроки", - сказал глава МИД на встрече с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках их визита в Литву.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 28-29 августа представители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры при поддержке программы "Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине" (EU Anti-Corruption Initiative) перенимали опыт литовских правоохранительных органов по расследованию коррупционных преступлений, квалифицированных как незаконное обогащение.

Представители НАБУ и САП встретились с сотрудниками Офиса генерального прокурора, Специальной службы расследований, Службы расследований финансовых преступлений, антикоррупционного и правового комитетов литовского парламента, Департамента уголовных дел Верховного суда Литвы и Конституционного суда.