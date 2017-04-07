Луценко и Йованович обсудили приоритеты Генпрокуратуры Украины на 2017г
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил с послом США в Украине Мари Йованович состояние реформирования органов прокуратуры Украины.
Как сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры, в ходе встречи в Киеве Ю.Луценко проинформировал М.Йованович о состоянии реформирования органов прокуратуры Украины, достигнутые результаты работы ведомства в борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а также обозначил приоритеты ведомства на 2017 год.
Во время мероприятия стороны также обсудили отдельные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности относительно расследования актуальных уголовных производств и подчеркнули важность углубления активизации взаимодействия в направлении возвращения активов, полученных преступным путем.
"Американской стороной выражена поддержка Генеральной прокуратуре Украины на пути реформирования с целью обеспечения ее работы по лучшим международным стандартам ", - сказано в сообщении.