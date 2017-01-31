Порошенко: украинские военные отвечают на огонь боевиков, но не стреляют по жилым кварталам

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые держат оборону в районе Авдеевки (Донецкой обл.), не имеют запрета на ответный огонь, однако они не наносят удары по артиллерийским расчетам боевиков, размещенных в жилых кварталах населенных пунктов.

"Я хотел бы в первую очередь успокоить.. Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет и они имеют все возможности защищать себя", - заявил П.Порошенко в ходе совещания с руководителями силовых ведомств во вторник.

При этом президент подчеркнул, что "украинские военные не отвечают огнем, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой".