Политика

16:54 31.01.2017

Порошенко: украинские военные отвечают на огонь боевиков, но не стреляют по жилым кварталам

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые держат оборону в районе Авдеевки (Донецкой обл.), не имеют запрета на ответный огонь, однако они не наносят удары по артиллерийским расчетам боевиков, размещенных в жилых кварталах населенных пунктов.

"Я хотел бы в первую очередь успокоить.. Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет и они имеют все возможности защищать себя", - заявил П.Порошенко в ходе совещания с руководителями силовых ведомств во вторник.

При этом президент подчеркнул, что "украинские военные не отвечают огнем, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой".

ВАЖНОЕ

Трехсторонняя контактная группа соберется на заседание в Минске 1 февраля

Эскалация на Донбассе повторяет тактику РФ в Алеппо, которая провоцирует гуманитарный кризис

В МИД нет информации относительно времени проведения заседания ТКГ

Порошенко во вторник собирает Военный кабинет СНБО по ситуации в Авдеевке

Генсек НАТО поддержал санкции против России

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко проводит совещание с силовиками по ситуации в Авдеевке

Туск предупредил, что распад ЕС приведет к зависимости государств Европы от США, России и Китая

Климкин о встрече в "Нормандском формате": Нам нужны не "встречи ради встреч", а результат

Порошенко намерен в ближайшее время провести совещание руководства Украины для обсуждения путей давления на РФ

В партии БПП "Солидарность" призывают украинцев оказать гуманитарную помощь пострадавшим в Авдеевке

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в днепропетровске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА