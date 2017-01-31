События

07:49 31.01.2017

Окрестности Авдеевки боевики обстреляли из "Градов" – пресс-центр АТО

Боевики ночью обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", сообщает пресс-центр АТО на странице в Фейсбук во вторник к утром.

"Сейчас есть информация о разрушении и пожар в жилом районе города. Повреждены несколько домов. По предварительным данным есть раненые среди местного населения. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Штаб отмечает, что Авдеевка остается одним из самых горячих мест по всей линии разграничения. "До четырех утра российские оккупанты выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и три артиллерийских снаряда калибра152 миллиметра. Также по украинцам били из минометов 120, 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия", - сообщает пресс-центр.

Кроме того, ночью боевики совершили очередную попытку штурма украинских позиций, однако атака провалилась и враг отступил.

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