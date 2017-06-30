Медицина

18:23 30.06.2017

"Украинское хризотиловое объединение" призывает Минздрав отозвать приказ о запрете использования асбеста

Ассоциация "Украинское хризотиловое объединение" призывает Министерство здравоохранения Украины отозвать приказ о запрете использования асбеста для обсуждения документа с представителями отрасли и принятия более взвешенного решения, сообщается в пресс-релизе ассоциации.

"Ни ассоциация, ни асбестоцементные предприятия не были приглашены экспертами Минздрава к обсуждению приказа, который ставит под угрозу существования целую отрасль в Украине", – говорится в пресс-релизе.

Как отмечает ассоциация, объяснительная записка к нормативно-правовому акту не содержала всесторонней оценки последствий его принятия для хризотил-асбестовой отрасли и экономики Украины, в ней также отсутствовали ссылки на данные об изучении заболеваемости и смертности от использования хризотилового асбеста в стране.

"Экстраполяция данных о смертности в европейских странах, где использовался амфиболовый асбест, на Украину, которая всегда использовала хризотиловый асбест, является некорректной, поскольку разные виды асбеста отличаются по своей структуре и свойствам, и имеют разный риск для здоровья человека", – подчеркивает ассоциация.

По ее данным, запрет использования асбеста приведет к немедленной остановке предприятий отрасли и лишению работы сотрудников предприятий, поскольку сама отрасль не в состоянии в течение шести месяцев перейти на производство продукции с использованием заменителей асбеста.

Ассоциация также уточняет, что в данное время единственным поставщиком хризотил-асбеста как сырья является Казахстан.

Как сообщалось, 26 июня Минздрав Украины сообщил о принятии приказа, предусматривающего запрет производства и использования всех видов асбеста, асбестовых изделий и материалов в технологических процессах, а также при проведении строительных работ в стране.

Как отмечает ведомство, использование асбеста и продукции, которая его содержит, может вызвать такие заболевания как асбестоз, мезотелиома и рак легких.

По данным Минздрава, в настоящее время в Украине существует семь предприятий, которые используют в производстве асбест, на них работают около 4 тыс. человек.

В период с 2006 года по первое полугодие 2016 года в Украину было импортировано 556 тыс. тонн хризотилового асбеста, в том числе из России - 64,5% (358,8 тыс. тонн), из Казахстана - 35,5% (197,2 тыс. тонн.).

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