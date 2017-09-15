Экономика Украины не готова к отказу от асбеста – профильное объединение

Отечественная экономика не готова к полному отказу от использования асбеста, об этом сообщил исполнительный директор ассоциации "Украинское хризотиловое объединение" Петр Пожарко на пресс-конференции в четверг в Запорожье.

«К отказу не готовы потребители, - альтернативы очень дороги, не готовы производители, - замена асбеста целлюлозой приводит к хрупкости и недолговечности конечного продукта, альтернативные технологии требуют огромных инвестиций и опять же ведут к росту стоимости конечного продукта», - пояснил он. Кроме того, в ряде отраслей заменителей просто нет. «Для автомобилей, особенно большегрузных, а также на железной дороге фактически не существует альтернативы асбестосодержащим колодкам», - заявил глава ассоциации "Украинское хризотиловое объединение" Юрий Торосян.

По словам представителей ассоциации, в США не существует запрета использования хризотилового асбеста.

Кроме того, согласно данным исследования госучреждения «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины», на которое ссылается в ассоциации, прогнозируемые прямые общие потери отечественных производителей хризолитцементной продукции составят 3,1 млрд грн. Потери производителей портланд-цемента [основной составляющей аcбест-содержащего шифера и труб – И.Ф.] – не менее 260 млн грн. ежегодно. Потенциальные убытки посреднических организаций составят еще порядка 657 млн грн.

В итоге, даже без учета замены всех шиферных кровель в стране, которые предполагает запрет, только реальные прямые потери экономики составят порядка 4 млрд грн.

Как сообщалось, 26 июня Минздрав Украины сообщил о принятии приказа, предусматривающего запрет производства и использования всех видов асбеста, асбестовых изделий и материалов в технологических процессах, а также при проведении строительных работ в стране.

Как отмечало ведомство, использование асбеста и продукции, которая его содержит, может вызвать такие заболевания как асбестоз, мезотелиома и рак легких.

В свою очередь, Ассоциация "Украинское хризотиловое объединение" призвала Минздрава отозвать приказ о запрете использования асбеста для обсуждения документа с представителями отрасли и принятия более взвешенного решения. "Ни ассоциация, ни асбестоцементные предприятия не были приглашены экспертами Минздрава к обсуждению приказа, который ставит под угрозу существования целую отрасль в Украине", – говорится в пресс-релизе.

Как отмечает ассоциация, объяснительная записка к нормативно-правовому акту не содержала всесторонней оценки последствий его принятия для хризотил-асбестовой отрасли и экономики Украины, в ней также отсутствовали ссылки на данные об изучении заболеваемости и смертности от использования хризотилового асбеста в стране.

"Экстраполяция данных о смертности в европейских странах, где использовался амфиболовый асбест, на Украину, которая всегда использовала хризотиловый асбест, является некорректной, поскольку разные виды асбеста отличаются по своей структуре и свойствам, и имеют разный риск для здоровья человека", – подчеркивали в ассоциации.

По ее данным, запрет использования асбеста приведет к немедленной остановке предприятий отрасли и лишению работы сотрудников предприятий, поскольку сама отрасль не в состоянии в течение шести месяцев перейти на производство продукции с использованием заменителей асбеста.

В настоящее время в Украине существует семь предприятий, которые используют в производстве асбест, на них работают около 1 тыс. человек, которые создают дополнительные 15 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

Ассоциация также уточняет, что в данное время единственным поставщиком хризотил-асбеста как сырья является Казахстан.

В период с 2006 года по первое полугодие 2016 года в Украину было импортировано 556 тыс. тонн хризотилового асбеста, в том числе из России - 64,5% (358,8 тыс. тонн), из Казахстана - 35,5% (197,2 тыс. тонн.).