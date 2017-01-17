Стоимость хирургического лечения ССЗ составляет от 35 тыс. грн

Стоимость хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) составляет от 35 до 220 тыс. грн, а не 10 тыс. грн, как считает Министерство здравоохранения.

Об этом на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" заявил директор государственного учреждения "Институт сердца Министерства здравоохранения" Борис Тодуров.

"Если 60 млн грн, выделенных государством на финансирование "Института сердца" в прошлом (2016 - ИФ) году, разделить на 5900 операций, проведенных его сотрудниками, то получится немногим более 10 тыс. грн. Но в соответствии с установленными тарифами стоимость хирургического лечения ССЗ составляет от 35 до 220 тыс. грн. Покрывая, в лучшем случае, только пятую часть этой суммы, государство заставляет больных и врачей искать деньги, которых не хватает", - сказал он.

Б.Тодуров подтвердил, что в 2016 году "Институт сердца" получил 1363 стентов, которые были закуплены за счет госбюджета. В то же время он отметил, что потребность в этих устройствах составляет до 5 тыс.

"Кроме стоимости стента, в сумму, в которую обходится операция, входит стоимость еще многих других медицинских средств, расходных материалов и препаратов. Все стенты, которые мы получили из госзакупок, были поставлены бесплатно. Но, чтобы вы понимали, бесплатно были поставлены только стенты", - сказал он. В частности, по словам Б.Тодурова, в стоимость операции по постановке стента входят также проведение анализов и обследований, использование дорогостоящих медизделий, медикаментозное обеспечение, пребывание в реанимации и прочее.

"А стент, который закупили, стоит 6-8 тыс. грн. Но это не значит, что вся процедура будет бесплатной, ведь многое не закупается", - сказал он.

Б.Тодуров подчеркнул, что решить проблему оказания, в частности, кардиохирургической медпомощи, мог бы переход к страховой медицине. "Именно на это должны быть направлены основные усилия по реформированию отрасли. Разработку стандартов медицинских услуг и оценки их стоимости, с которой необходимо начинать переход к медицинскому страхованию, можно провести за три-четыре месяца, и это не требует специальных законодательных изменений. Но новая команда Минздрава до сих пор не смогла этого сделать", - сказал он.

Как сообщалось, по оценке Минздрава стоимость одной процедуры коронарографии и стентирования по формуле расчета расходов для обеспечения лечения составляет 20 10 до 17 тыс. грн.

Как сообщалось, в начале января 2017 года "Института сердца Минздрава" Борис Тодуров подверг критике эффективность закупок лексредств и препаратов медназначения за средства госбюджета. В свою очередь, ряд общественных организаций заявил, что это медучреждение за бюджетные средства закупает лекарства по завышенным ценам.

Кроме того, Б.Тодуров обвинил министерство в препятствовании открытию филиалов "Института сердца Минздрава" в Донецкой и Луганской областях.

Между тем, согласно сайту "Института сердца Минздрава", 26 декабря 2016 года в Северодонецке (Луганская обл.) открыт его филиал.

Минздрав полагает, что филиал открыт с нарушением устава госучреждения "Институт сердца Минздрава".