"Институт сердца" не открывал в Северодонецке филиал, там было открыто отделение ангиографии местной клиники – Тодуров

Государственное учреждение "Институт сердца Министерства здравоохранения" не открывало в Северодонецке (Луганская обл.) свой филиал, там было открыто отделение ангиографии местной клиники, сообщил директор института сердца Борис Тодуров на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Меня пригласили на открытие этого ангиографического отделения. За несколько месяцев до этого мы анонсировали, что хотим открыть филиал "Института сердца", и губернатор (Луганской обл. - ИФ) дал на это "добро". И журналисты знали о том, что такой филиал должен быт открыт. Но журналисты знали, что готовится такой филиал к открытию и местная газета написала, что открыт филиал. К сожалению, филиал не открыт, открыто только ангиографическое отделение, которое относится к кардиологической больнице города Северодонецка", - сказал он.

Отвечая на вопрос, почему на сайте "Института сердца" была размещена информация об открытии филиала, Б.Тодуров отметил, что "была фотография, где я с губернатором разрезаю ленту, она и сейчас висит".

"Филиал – это журналистское предположение. Филиала нет. Девочка, которая занимается у нас сайтом, просто все статьи, которые входят в республиканских газетах, размещает на наш сайт. Я не проконтролировал эту ситуацию", - пояснил он.

В то же время Б.Тодуров подчеркнул, что ранее "Институт сердца" обращался в Министерство здравоохранения с просьбой разрешить институту открыть филиалы на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Четыре месяца наше письмо с просьбой открыть такой филиал пролежало у Линчевского (Александр Линчевский - ИФ) на столе, он не дал нам вообще никакого ответа. Через четыре месяца, когда начался этот скандал, он прислал нам письмо, что филиал мы открывать не можем. Писали два директора департаментов здравоохранения на Минздрав письма с просьбой открыть такие филиалы. Комитет Верховной Рады по обороне написал письмо с просьбой открыть филиалы, я написал несколько писем, Ирина Сысоенко и группа нардепов написали такие же письма с просьбой открыть такие филиалы. Со всех сторон просьбы, а Линчевский мне рисует смайлик и пишет "неа"", - сказал он.

Б. Тодуров подчеркнул, что мощные кардиохирургические центры Луганской и Донецкой области в настоящее время находятся на неподконтрольной Украине территории, поэтому население областей лишено кардиохирургической помощи.

"Мы там оказываем кардиохирургическую помощь на волонтерских началах. Почему мы это должны делать на волонтерских началах? Мы предложили свою высококвалифицированную помощь, помощь такого уровня могут оказывать всего три-четыре клиники в Украине. Мы можем своими оборудованием и своими ставками закрыть потребность этих филиалов. Нам не нужны никакие финансы. Мы сами делаем сотрудников нашего центра из местных кардиологов, сами ездим и контролируем качество оказанной медпомощи, своевременности диагностики и операций. Вот какая была цель - сделать в Северодонецке и Мариуполе два филиала. За аренду мы договорились с местными властями, что они нам дают в аренду две комнаты за одну гривню", - сказал он.

"Если что-то не понимает замминистра, он приглашает к себе и спрашивает, что вы хотите, для чего вы это делаете. Но со мной не разговаривают, меня не пускают на порог министерства. Я хочу прийти для разговора, а меня не пускают в кабинет. Проблема в неадекватности поведения руководства Минздрава", - считает Б.Тодуров.

Как сообщалось, в начале января Б.Тодуров обвинил министерство в создании препятствий для открытия филиалов "Института сердца Минздрава" в Донецкой и Луганской областях. Между тем, согласно сайту "Института сердца Минздрава", 26 декабря 2016 года в Северодонецке (Луганская обл.) открыт его филиал.

В свою очередь Минздрав заявил, что открытие филиала "Института сердца" в Северодонецке в случае подтверждения данного факта является нарушением устава клиники.

Кроме того, Б.Тодуров подверг критике эффективность закупок лексредств и препаратов медназначения за средства госбюджета. В свою очередь, ряд общественных организаций заявил, что это медучреждение за бюджетные средства закупает лекарства по завышенным ценам.