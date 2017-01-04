Минздрав не провел тендеры по программе лечения сердечно-сосудистых заболеваний на 360 млн грн – Тодуров

Министерство здравоохранения не провело тендеры на закупку медицинских изделий по программе лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на общую сумму 360 млн грн, написал гендиректор Института сердца Минздрава Борис Тодуров на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Я первого числа (января - ИФ) задал просто вопрос пани Уляне (Супрун – ИФ), где расходные материалы на 360 млн грн, которые должен был закупить Минздрав по программе сердечно-сосудистых заболеваний? Миллионы людей в 23 кардиохирургических центрах ждут помощи. На сегодня у нас нет стентов, нет клапанов, нет оксигенаторов, нет кардиостимуляторов и нет еще много чего", - сказал он, комментируя информацию, размещенную на сайте Минздрава относительно финансирования Института сердца.

При этом Б.Тодуров не уточнил период проведения данных закупок.

"Информация на сайте Минздрава, мягко говоря, неправда. Нет сегодня проведенных тендеров по нашей программе (лечения ССЗ - ИФ). Ни по кардиохирургии, ни по нейрохирургии", - сказал он.

Б.Тодуров также подверг критике закупки, которые проводит британское закупочное агентство Crown Agents.

В свою очередь, исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина отметила, что закупки по программе лечения ССЗ за средства бюджета 2015 года проводил Минздрав, а международным организациям закупки по этим программам были переданы только в 2016 году.

"За 2015 год эти закупки проводил Минздрав, а не международная организация. Эффективность закупок Минздрава трудно проанализировать, так как нет референтных цен, не с чем сравнивать. В Институте сердца тоже проходят закупки, и можно будет потом сравнить цены Crown Agents с ценами закупок Института сердца", - сказала она.

При этом О.Стефанишина отметила, что "Б.Тодуров частично прав в том, что они (Минздрав - ИФ) реально это поздно сделали, но несправедливо возлагать всю вину на эту команду".

"Они пришли только в середине года и активно начали работать в сентябре. Я думаю, что можно было сделать быстрее, но, с другой стороны, то, что они не тормозят и придерживаются того, чтобы закупки проводились прозрачно и через международные организации, говорит о том, что они пришли не для того, чтобы воровать деньги. В этом я считаю, есть большой плюс", - сказал она.

О.Стефанишина, напомнила, что "Минздрав обещает начать закупки за деньги 2017 года уже в январе".

"Атака идет на международные закупки. Б.Тодуров говорит словами людей, которые заваливали международные закупки весь прошлый год. Почему-то он не заметил, что Crown Agents по программе лечения онкологии закупили лекарства на 40% дешевле, чем это делал Минздрав", - сказала она.

Как сообщалось, в декабре 2016 года Минздрав договорился с британским закупочным агентством Crown Agents о закупках за средства госбюджета по 12 программам, в том числе о закупке за средства госбюджета 2016 года препаратов для лечения больных с сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями (357,222 млн грн).

Первый тендер по этой программе Crown Agents объявило 28 декабря 2016г, на сегодня Crown Agents объявило все шесть тендеров.

За средства госбюджета 2015 года закупки по программе лечения ССЗ проводил тендерный комитет Минздрава. При этом находившийся на должности и.о. министра здравоохранения с 27 мая по 1 августа 2016 года Виктор Шафранский заявил, что все закупленные тендерным комитетом Минздрава лекарственные средства были поставлены в регионы до 1 марта 2016 года.

По данным Минздрава, Институт сердца с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года получил за счет бюджета лекарственные средства и изделия медицинского назначения на общую сумму 44 млн грн; еще 50 млн грн были выделены из госбюджета 2016 года, тогда как для всех регионов страны на лечение ССЗ было выделено 357,2 млн грн.

В госбюджете на 2017 год для Института сердца предусмотрено 141,6 млн грн на медикаменты, в том числе 10 млн грн - дополнительные целевые средства, выделенные бюджетным комитетом Верховной Рады. Еще дополнительно из бюджета было выделено 40 млн грн на приобретение оборудования, в то время как "руководство института в августе 2016 письмом к руководству Минздрава просило о дополнительных 16 млн грн".