Медицина

18:22 22.12.2016

Teva согласилась выплатить $519 млн для урегулирования производства о коррупционных деяниях в Украине, РФ, Мексике

Международная фармацевтическая компания Teva со штаб-квартирой в Израиле согласилась выплатить $519 млн для урегулирования открытого производства о коррупционных деяниях в Украине, России и Мексике.

Согласно сообщению на веб-сайте компании, соответствующее соглашение было заключено с Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и фондовому США 22 декабря.

Как сообщалось, Teva в финансовом отчете за девять месяцев 2016 года сообщила о резервировании $520 млн для урегулирования открытого производства относительно нарушения закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Компания уточнила, что в рамках производства расследуются ее действия в России, Мексике и Украине в 2007-2013 гг., и они не касаются бизнеса Teva в США.

Teva является одним из крупнейших в мире производителей препаратов-генериков.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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