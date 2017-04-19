Фармкомпания Teva поставит Crown Agents препараты взамен закупленных за средства госбюджета 2015г, срок которых истекает

Фармацевтическая компания Teva поставит британскому закупочному агентству Crown Agents препараты для лечения онкологических заболеваний взамен тех, которые были закуплены агентством за средства госбюджета 2015 года, срок годности которых истекает.

"В ближайшее время Teva поставит Crown Agents весь объем лекарств, подлежащих замене, и они будут переданы Минздраву Украины, при этом срок годности лекарств будет составлять не менее 75%", - сообщается в пресс-релизе Crown Agents.

Crown Agents уточняет, что по программе закупок лекарств для онкологических заболеваний за счет госбюджета 2015 года агентство закупило лекарства на общую сумму почти $32 млн, потенциальная экономия составила $17 млн.

"Crown Agents полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках ранее предоставленной государству гарантии", - подчеркивает закупщик.

ООО "Тева Украина" работает в Украине более 20 лет, в том числе в программах госзакупок, является частью международной фармацевтической корпорации Teva (Израиль), которая специализируется на разработке, производстве и маркетинге генерических и оригинальных лекарственных средств, а также активных фармацевтических ингредиентов.

Crown Agents - международная компания, которая сотрудничает с правительствами, международными организациями и компаниями в сфере укрепления систем здравоохранения, управления цепочками поставок, управления экономическим развитием и оказания гуманитарной помощи. В Украине Crown Agents работает более 10 лет, помогая реализовывать проекты в области закупок, управления финансами, развития экономики.

Как сообщалось, британское закупочное агентство Crown Agents взяло на себя обязательства заменить ряд закупленных по заказу Минздрава за средства госбюджета 2015 года лекарственных средств, запасы которых не были использованы больницами, а срок годности истекает. Согласно представленным Crown Agents данным, в частности, речь идет о ряде препаратов, срок годности которых истекает 1 апреля 2017 года и 31 декабря 2017 года. При этом, по данным агентства, ряд препаратов, которые будут подлежать замене, были поставлены больницам в мае-июне 2016 года.

Минздрав в 2015 году передал трем международным организациям – Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН и британскому закупочному агентству Crown Agents - закупки лекарств по 12 государственным программам за средства госбюджете.