На границе с Румынией задержали киевскую вокзальную воровку, убежавшую из суда

В Закарпатской области на границе с Румынией задержана воровка, которая орудовала на железнодорожном вокзале в Киеве под прикрытием подполковника полиции и убежала из суда во время ей избрания меры пресечения, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в среду.

Злоумышленница является одной из фигуранток уголовного производства о деятельности организованной преступной группы из числа сотрудников криминальной полиции, под прикрытием которых на столичном вокзале длительное время орудовали воры. Преступную группу возглавлял подполковник полиции - начальник сектора полиции станции Киев-Пассажирский. Банда была разоблачена сотрудниками столичной прокуратуры в январе 2018 года. К преступной деятельности подполковник привлек 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и нескольких профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность "работать" на вокзале.

После разоблачения их деятельности 8 членам преступной группировки было объявлено о подозрении. В дальнейшем суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, однако одна фигурантка во время перерыва в судебном заседании по рассмотрению ее санкции оставила помещение суда и скрылась.

"Благодаря удачно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям местопребывания разыскиваемой женщины удалось установить, а ее саму 3 апреля 2018 года задержать вблизи государственной границы. На данное время решается вопрос относительно доставки подозреваемой в суд для избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Следствие в вышеуказанном уголовном производстве продолжается.