События

10:52 22.03.2018

Луценко утверждает, что депутатская неприкосновенность Савченко не нарушалась при получении фактов о ее неправомерной деятельности

Луценко утверждает, что депутатская неприкосновенность Савченко не нарушалась при получении фактов о ее неправомерной деятельности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что при получении фактов о неправомерной деятельности народного депутата Надежды Савченко ее депутатский иммунитет не нарушался.

"Никакой съемки информации с телефона народного депутата Савченко... не санкционировали... При этом комната, где находился Рубан (руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан - ИФ), в случае, если это комната или автомобиль, или на полигоне, или другие места попадала и народный депутат и, конечно, ее слова, которые записывались с разрешения суда. Поэтому никакого нарушения депутатского иммунитета в этом деле не было", - заявил Ю. Луценко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам регламента в четверг в Киеве.

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Интерфакс-Украина
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