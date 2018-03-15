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16:20 15.03.2018

Отказ оборудования произошел на рейсе МАУ Хельсинки-Киев

Отказ оборудования произошел на рейсе МАУ Хельсинки-Киев

Кратковременный отказ оборудования произошел на борту самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), выполнявшего рейс PS152 Хельсинки - Киев в четверг, 15 марта.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиакомпании, в соответствии с установленными процедурами, экипаж объявил аварийную посадку, затем отменил, поскольку выполненные процедуры привели самолет в исправное состояние (возобновлена работа оборудования).

"Самолет совершил успешную посадку в международном аэропорту "Борисполь" в штатном режиме", - подчеркнули в пресс-службе МАУ.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 80 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 43 авиалайнера разных модификаций, включая 27 среднемагистральных Boeing-737 NG. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

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